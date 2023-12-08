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أرسلت له حبيبته رسالة اعتذار عن خيانتها... فنشرها مصححة مع ملاحظات باللون الأحمر!

منوعات
2023-12-08 | 14:30
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أرسلت له حبيبته رسالة اعتذار عن خيانتها... فنشرها مصححة مع ملاحظات باللون الأحمر!
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أرسلت له حبيبته رسالة اعتذار عن خيانتها... فنشرها مصححة مع ملاحظات باللون الأحمر!

في واقعة طريفة، صحح طالب أميركي رسالة اعتذار تلقاها من حبيبته السابقة، ثم نشر الملاحظات على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وبحسب المعلومات، انتقد نيك لوتز، الذي درس في جامعة سنترال فلوريدا، حبيبته السابقة بسبب مقدمتها الطويلة والمحتوى المتكرر وعدم وجود أدلة تدعم ادعائها بأنها لم تخونه أبدًا، وأعطاها درجة D، وسجلها 61 من أصل 100.
 
في الهوامش، كتب نيك ملاحظات بالحبر الأحمر، مثل طلب المزيد من التفاصيل عندما قالت حبيبته السابقة: "لقد أخذت كل الوعود التي قطعناها على أنفسنا ثم حنثت بها". كما قام بتصحيح تهجئة بعض الكلمات، وفي النهاية لخص أفكاره، وكتب: "مقدمة طويلة وخاتمة قصيرة، وفرضية قوية ولكن لا يوجد ما يدعمها. التفاصيل مهمة".
 
وتابع: "إذا كنت تريدين أن أصدقك، فادعمي ذلك بالدلائل. لقد زعمت أن الغش لم يحدث أبدًا ولكنك تلقين اللوم على نفسك، إذن لماذا؟ تحتاجين إلى التوقف عن مناقضة قصتك واختيار جانب ما".
 
على الرغم من أنه شعر "بالذنب" بشأن مشاركة انتقاداته على تويتر، إلا أن نيك قال إنه لا يعتقد أن الرسالة كانت صادقة، نظرًا لتاريخ حبيبته السابقة في الكذب عليه.
 
وكشف "لقد انتهى الأمر بعد أن أخبرتني أنها ذاهبة إلى حديقة ترفيهية مع صديقتها المفضلة، وهي فتاة، لكنني اكتشفت لاحقًا أنها ذهبت مع شاب. لم أتحدث معها منذ ذلك الوقت ولكنني لا أخطط للتواصل معها في أي وقت قريب."
 
 

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