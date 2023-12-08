رجل "بطل" ينقذ سيدة من مياه الفيضانات... مشهد لا يُصدّق! (صور)

وثقت مجموعة من الصور اللحظة "الدرامية" الّتي قام فيها رجل بطل بإنقاذ سيدة من مياه الفيضانات، حيث كانت محاصرة في سيارتها.

ووفق " ديلي ميل "، قفز جيمي برايس، 32 عامًا، في ما يقرب من 4 أقدام من المياه في بيليريكاي، إسيكس ببريطانيا، وكافح للوصول إلى سيارة كانت تطفو على مياه الفيضانات.

وخاطر بحياته وتمكن من سحب المرأة التي لم يذكر اسمها من السيارة، ثم حملها بين ذراعيه وقادها نحو بر الأمان.

وفي حديثه إلى الموقع، قال جيمي: "لقد أتيت إلى المنطقة بدافع الفضول. لقد غمرت المياه المنطقة حقًا ولاحظت وجود سيارة عالقة هناك. أنا لست بطلاً أو أي شيء من هذا القبيل... لقد كنت هناك في الوقت المناسب".

وتابع جيمي موضحاً أن المرأة كانت "محظوظة للغاية"، لأنه لكان من الممكن استدعاء خدمات الطوارئ لولا تدخله.

وتمكن الأب لأربعة أطفال من إنقاذ المرأة وشوهدت وهي تبتسم بينما كان جيمي يحملها بعيدًا.

وقال جيمي: "عندما أنقذت السيدة، قالت إنها كانت في طريقها لمقابلة حبيبها لتناول الفطور. لقد جاء بعدها ثم انصرفا وواصلا يومهما وكأن شيئًا لم يحدث".