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قررت الأم شراء هدايا عيد الميلاد لواحد من أطفالها فقط...وهذا هو السبب!
منوعات
2023-12-09 | 06:50
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قررت الأم شراء هدايا عيد الميلاد لواحد من أطفالها فقط...وهذا هو السبب!
قررت الأم شراء هدايا عيد الميلاد لواحد من أطفالها فقط...وهذا هو السبب!
تعرضت إحدى الأمهات لانتقادات شديدة بعد أن كشفت أنها ستشتري هدايا عيد الميلاد لواحد من أطفالها فقط، هذا العام.
وشاركت تيفاني تشيسون، البالغة من العمر 28 عامًا، خيارها المثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضحت السبب وراء اعتباره منطقيًا بالنسبة لها، على الرغم مما يقوله الآخرون.
وكانت قد أنجبت الأم لطفلين، ابنتها في آب الماضي، وقالت إنها لا ترى أي فائدة في توزيع الهدايا التي لن يقدرها الطفل، فابنتها ليست بحاجة إلى هدايا لأنها صغيرة.
ليس هذا فحسب، بل قالت تيفاني إنها حتى لو أرادت شراء هدايا لابنتها، فإنها لن تكون قادرة على تحمل تكاليفها. وذلك لأنها تحصل حاليًا على أجر الأمومة فقط، وعليها الالتزام ببعض الميزانية.
علماً أن أصدقاء وعائلة تيفاني سيشترون الهدايا للطفلة، وفق موقع
"ذا صن"
.
وقالت الأم: "في العام المقبل، سيكون عمرها 18 شهرًا في عيد الميلاد، وستتلقى بالتأكيد الهدايا حينها."
وانتقد أحد الأشخاص تيفاني على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "هدية صغيرة واحدة لن تقتلك"، لكن تيفاني ردت: "لقد أعطيتها هدية الحياة!"
وعلق آخر: "كيف سيبدو هذا التصرف بالنسبة إلى ابنك الأكبر؟ فإذا كان يؤمن بسانتا، يجب عليك إحضار شيئاً صغيراً للطفلة، حتى لا يتساءل الأخ لماذا لم يحضر لها سانتا أي شيء".
وفي الوقت نفسه، اعتقد الآباء الآخرون أن تفكيرها منطقي.
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