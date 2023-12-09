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رسائل جنسية وملابس داخلية مثيرة...رجل يكتشف خيانة زوجته الراحلة بعد وفاتها بالسرطان!
منوعات
2023-12-09 | 12:30
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رسائل جنسية وملابس داخلية مثيرة...رجل يكتشف خيانة زوجته الراحلة بعد وفاتها بالسرطان!
رسائل جنسية وملابس داخلية مثيرة...رجل يكتشف خيانة زوجته الراحلة بعد وفاتها بالسرطان!
اكتشف رجل أن زوجته الراحلة كانت على علاقة غرامية مع رجل آخر قبل وفاتها.
وشعر الرجل البالغ من العمر 60 عاماً بالغضب والحزن من زوجته التي توفيت بسرطان الثدي قبل أربع سنوات، عن عمر يناهز 53 عامًا.
وبحسب موقع
"ذا صن"
، تزوج الثنائي لمدة 25 عامًا، وأنجبا طفلان.
وقال الزوج: "بقدر ما كنت أعلم، كان زواجنا سعيدًا، لقد كانت حب حياتي. وكان فقدانها في هذا السن المبكر أمرًا مؤلمًا للغاية، ولم أعتقد أبدًا أنني سأتغلب على ذلك. وعندما بدأت في التغلب على حزني، عثرت على مخبأ سري من الصور والبطاقات والهدايا أثناء فرز أغراضها."
وأضاف: "لقد كانت هذه الأشياء مخبأة في صندوق في الجزء الخلفي من خزانة الملابس الخاصة بها، وأرسلها رجل لم أستطع معرفة اسمه، على مدى عام، قبل 12 عامًا. وتأكدت من أنها كانت على علاقة غرامية، حيث أن بعض الرسائل كانت جنسية وصريحة للغاية. وشملت الهدايا ملابس داخلية مثيرة وحتى خاتم الوعد".
وعندما وجد الرجل هذه الأغراض، صُدم للغاية، وتقيأ. واعترف أنه لا يستطيع مشاركة هذا السر مع أحد، حتى ولديه، لأنه لا يريد تدمير ذكرياتهما عن والدتهما.
وتابع: "أسوأ شيء هو أنني لا أستطيع مواجهة زوجتي الراحلة، لذلك لن أحصل على أي إجابات أبدًا. كيف تمكنت من فعل هذا بي وجعلتني أصدق أنها كانت مخلصة وأحبتني؟ لقد رعيتها في أيام احتضارها، ولم أعلم أبدًا أنها كذبت لسنوات".
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