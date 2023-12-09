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لحظات مرعبة عاشها الأطفال...دخل عليهم رجل ملثم وحدّق بهم وهذا ما حصل بعدها!

منوعات
2023-12-09 | 13:10
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لحظات مرعبة عاشها الأطفال...دخل عليهم رجل ملثم وحدّق بهم وهذا ما حصل بعدها!
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لحظات مرعبة عاشها الأطفال...دخل عليهم رجل ملثم وحدّق بهم وهذا ما حصل بعدها!

لحظات مرعبة عاشها الأطفال...دخل عليهم رجل ملثم وحدّق بهم وهذا ما حصل بعدها!

أصيب الأولاد في منطقة في بولندا بالرعب، بعد أن دخلت شخصية مخيفة ترتدي قناع ضد الغاز إلى مكان ألعاب خاص بالأطفال، وطلبت منهم "البقاء هادئين".

وتم التقاط هذه اللحظة المروعة على كاميرا المراقبة في مدينة زابكي في بولندا، وفقاً لموقع "ذا صن".

وبدا الأمر وكأنه فيلم رعب، حيث كان يرتدي هذا الشخص معطفًا طويلًا. ودخل ملثماً ومرتدياً قفازات إلى المبنى، وركز نظره على الأطفال، ثم خرج بعد لحظات. ويُعتقد أنه كان رجلاً.

وقالت إحدى العاملات في المركز: "لقد دخل غرفة الألعاب لدينا عند الساعة الرابعة، وبقي لمدة 30 دقيقة من دون أن يتحرك، بل كان يحدّق بالأطفال فقط. ثم أشار في اتجاهي بأن أصمت. وبعد ذلك غادر، ولم أكن أعرف ما هي نواياه وماذا يريد أن يفعل".

ويُذكر أنه ذهب من بعدها إلى سوبر ماركت ومقهى وصالون تجميل لإخافة السكان المحليين. وفي السوبر ماركت، حاول الإمساك بيد صبي صغير. 

وروى مواطن آخر كيف طارده الرجل داخل أحد المتاجر. فتم استدعاء الشرطة لإيقاف هذا الشخص المخيف، لكنه هرب قبل وصولهم.

واكتشفت الشرطة لاحقاً أنه شاب يبلغ من العمر 13 عاماً.  وبما أنه قاصر، سيتم تسليم المستندات التي تم جمعها في هذه القضية إلى محكمة الأسرة.

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