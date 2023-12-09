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انهارت بين ذراعي والدها...وفاة الشابة العشرينية في عشاء عائلي بطريقة مأساوية!

منوعات
2023-12-09 | 14:30
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انهارت بين ذراعي والدها...وفاة الشابة العشرينية في عشاء عائلي بطريقة مأساوية!
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انهارت بين ذراعي والدها...وفاة الشابة العشرينية في عشاء عائلي بطريقة مأساوية!

انهارت بين ذراعي والدها...وفاة الشابة العشرينية في عشاء عائلي بطريقة مأساوية!

انهارت طالبة جامعة بين ذراعي والدها وتوفيت بعد تعرضها لرد فعل تحسسي تجاه طبق "ريزوتو مع الفطر"، وفق موقع "ذا صن".

وكانت جورجينا مانسيرغ، 24 عاماً، في أحد الفنادق في بريطانيا عندمت عانت من رد فعل تجاه زيت بذور السمسم المستخدم في صلصة الطحينة الموجودة في الطبق.

وقال والدها، نايغل مانسيرغ إنه تم تشخيص إصابتها بحساسية الجوز عندما كانت في الثانية من عمرها، لكنهم أدركوا لاحقًا أنها كانت تتفاعل أيضًا مع البذور.

وجورجينا، التي عانت أيضًا من الأكزيما والربو، لم تكن تعاني في السابق سوى من ردود فعل خفيفة مثل الوخز في الشفاه أو القيء.

وفي يوم وفاتها، بدأت تعاني من رد فعل غريب، وذهبت لتتقيأ في المراحيض بعد تناول الطبق، مما دفع والدتها للذهاب إلى منزلهم لتحضر لها مضاد الهيستامين. وعندما عادت، كانت حالة الشابة قد ساءت وتم استدعاء سيارة إسعاف.

ولم ينصح الأطباء عائلة الشابة بحمل حقنة الإيبيبن لأن الأعراض التي كانت تعاني منها كانت دائمًا في السابق "خفيفة إلى معتدلة".

وقال الوالد إن ابنته كانت معتادة على فحص قوائم الطعام للتأكد من عدم وجود مسببات للحساسية، وأضاف أن الأسرة "لا تحمل المطعم المسؤولية على الإطلاق".

ووصف مانسيرغ لحظة وفاة ابنته: "لقد فقدت الوعي بين أحضاني".

وعلى الرغم من محاولة إسعافها، تم إعلان وفاة جورجينا في مكان الحادث.

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