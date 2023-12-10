3min

تم تحديده بيوم الانفصال في كل أنحاء العالم... إلى جميع الأحباء إحذروا هذا التاريخ!

تم تحديده بيوم الانفصال في كل أنحاء العالم... إلى جميع الأحباء إحذروا هذا التاريخ!







وتم تحديد التاريخ من قبل مصممي Information Is Beautiful، الذين قاموا بتحليل تحديثات حالة الفيسبوك منذ عام 2008، ووجدوا أن موسم عطلة الربيع هو أيضًا موسم الانفصال.



وبينما لم يغير معظم الأشخاص حالة علاقاتهم على فيسبوك منذ عام 2010، يؤكد الخبراء والبيانات الأحدث أن الأسابيع التي تسبق عيد الميلاد هي عندما تشتد حدة انهيار العلاقات.



وقال يو شو، خبير المواعدة ومضيف برنامج The Dateable Podcast، لصحيفة



وانتهت علاقة ثلاثة أرباع البيانات عبر الإنترنت خلال موسم العطلات، وفقًا لبيانات استطلاع تطبيق Flirtini للمواعدة التي تمت مشاركتها مع The Post.



وقالت شانتيل أوتن، عالمة الجنس المقيمة في بامبل، لبديستريان: "نحن نميل إلى استخدام عيد الميلاد والوعد ببداية جديدة في العام الجديد كوقت للتأمل، لذلك ليس من المستغرب أن يكون هناك ارتفاع كبير في حالات الانفصال في هذا الوقت تقريبًا".



كما قالت أوتن: "بالنسبة لأي شخص ليس سعيدًا بنسبة 100% في علاقته، فقد يجبره ذلك على معالجة مشاعر السخط واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يريد البقاء والعمل على إنجاح العلاقة، أو الانفصال رسميًا".



وألقى المشاركون في استطلاع Flirtini لعام 2022 اللوم على الضغط لدعوة الأشخاص الذين يواعدونهم إلى تجمعات العطلات (50.6%)، والشعور بالاندفاع للالتزام (45.9%)، والقلق بشأن تقديم الهدايا (40.4%) باعتبارها أهم ضغوطات العلاقات النمطية.



وقال حوالي 33% من الأشخاص إنهم سعداء بمواصلة مواعدة شخص ما خلال العطلة، ولكن فقط لأنهم لا يريدون أن يكونوا بمفردهم.



وبالتفكير في يوم الانفصال، توصي جانا هوكينغ، الكاتبة في جريدة Post، بإعطاء الشريك المساحة المطلوبة، وقبول بعضكما البعض والقيام بشيء جديد للخروج من الروتين الراكد.





وأوضحت مدربة المواعدة ريكي ديموند، إن الوقت العائلي والأموال، خاصة فيما يتعلق بتقديم الهدايا، يزيد الضغط على موسم العطلات.



"أفضل نصيحة هي التحدث عن التوقعات/القيود المالية والتوصل إلى ميزانية معقولة معًا. قدموا أيضًا لبعضكم البعض أفكارًا للهدايا أو الأشياء التي تحبونها كهدايا"، وقالت ديموند لصحيفة The Post: "هذا لا يساعد فقط في التأكد من أنكما على نفس النظرة فيما يتعلق بالإنفاق، ولكن يكون لديكما فكرة عما ستحصلان عليه من بعضكما البعض، الأمر الذي يزيل الكثير من الضغط".



"المحادثة الكبيرة الأخرى التي يجب إجراؤها هي رغباتك/احتياجاتك المتعلقة بقضاء الوقت مع العائلة/العائلة، وأضافت: "عائلة من ستزورانها وإلى متى، ما هو المعقول وما هو الحل الوسط العادل".



من جانبها، رأت شو أن "إحدى طرق قضاء العطلة هي إجراء حديث صريح مع شريك حياتك حول المشاعر التي قد تنشأ في هذا الوقت من العام."



ونصحت قائلة: "كن صادقًا مع الشخص الذي تقابله - قم بإجراء محادثات حقيقية حول ما يجلبه لك هذا الوقت من العام وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على علاقتك، هذا النوع من الحديث الحقيقي لن يؤدي إلا إلى تقريبكما! ".

إنه موسم الانفصالات، مع ارتفاع نسبتها في 11 كانون الأول، لدرجة أنه تم تحديده بشكل غير رسمي بيوم الانفصال في كل أنحاء العالم.وتم تحديد التاريخ من قبل مصممي Information Is Beautiful، الذين قاموا بتحليل تحديثات حالة الفيسبوك منذ عام 2008، ووجدوا أن موسم عطلة الربيع هو أيضًا موسم الانفصال.وبينما لم يغير معظم الأشخاص حالة علاقاتهم على فيسبوك منذ عام 2010، يؤكد الخبراء والبيانات الأحدث أن الأسابيع التي تسبق عيد الميلاد هي عندما تشتد حدة انهيار العلاقات.وقال يو شو، خبير المواعدة ومضيف برنامج The Dateable Podcast، لصحيفة The Post يوم الخميس: "يمكن للعطلات أن تثير الكثير من المشاعر والتحديات للأزواج الجدد".وانتهت علاقة ثلاثة أرباع البيانات عبر الإنترنت خلال موسم العطلات، وفقًا لبيانات استطلاع تطبيق Flirtini للمواعدة التي تمت مشاركتها مع The Post.وقالت شانتيل أوتن، عالمة الجنس المقيمة في بامبل، لبديستريان: "نحن نميل إلى استخدام عيد الميلاد والوعد ببداية جديدة في العام الجديد كوقت للتأمل، لذلك ليس من المستغرب أن يكون هناك ارتفاع كبير في حالات الانفصال في هذا الوقت تقريبًا".كما قالت أوتن: "بالنسبة لأي شخص ليس سعيدًا بنسبة 100% في علاقته، فقد يجبره ذلك على معالجة مشاعر السخط واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يريد البقاء والعمل على إنجاح العلاقة، أو الانفصال رسميًا".وألقى المشاركون في استطلاع Flirtini لعام 2022 اللوم على الضغط لدعوة الأشخاص الذين يواعدونهم إلى تجمعات العطلات (50.6%)، والشعور بالاندفاع للالتزام (45.9%)، والقلق بشأن تقديم الهدايا (40.4%) باعتبارها أهم ضغوطات العلاقات النمطية.وقال حوالي 33% من الأشخاص إنهم سعداء بمواصلة مواعدة شخص ما خلال العطلة، ولكن فقط لأنهم لا يريدون أن يكونوا بمفردهم.وبالتفكير في يوم الانفصال، توصي جانا هوكينغ، الكاتبة في جريدة Post، بإعطاء الشريك المساحة المطلوبة، وقبول بعضكما البعض والقيام بشيء جديد للخروج من الروتين الراكد.وأوضحت مدربة المواعدة ريكي ديموند، إن الوقت العائلي والأموال، خاصة فيما يتعلق بتقديم الهدايا، يزيد الضغط على موسم العطلات."أفضل نصيحة هي التحدث عن التوقعات/القيود المالية والتوصل إلى ميزانية معقولة معًا. قدموا أيضًا لبعضكم البعض أفكارًا للهدايا أو الأشياء التي تحبونها كهدايا"، وقالت ديموند لصحيفة The Post: "هذا لا يساعد فقط في التأكد من أنكما على نفس النظرة فيما يتعلق بالإنفاق، ولكن يكون لديكما فكرة عما ستحصلان عليه من بعضكما البعض، الأمر الذي يزيل الكثير من الضغط"."المحادثة الكبيرة الأخرى التي يجب إجراؤها هي رغباتك/احتياجاتك المتعلقة بقضاء الوقت مع العائلة/العائلة، وأضافت: "عائلة من ستزورانها وإلى متى، ما هو المعقول وما هو الحل الوسط العادل".من جانبها، رأت شو أن "إحدى طرق قضاء العطلة هي إجراء حديث صريح مع شريك حياتك حول المشاعر التي قد تنشأ في هذا الوقت من العام."ونصحت قائلة: "كن صادقًا مع الشخص الذي تقابله - قم بإجراء محادثات حقيقية حول ما يجلبه لك هذا الوقت من العام وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على علاقتك، هذا النوع من الحديث الحقيقي لن يؤدي إلا إلى تقريبكما! ".