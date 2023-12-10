أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Special Labor Inspector
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هربت من زواج مدبّر... ابنة الـ19 سنة حاربت في سبيل حريّتها والمسار الذي اختارته صادم!
منوعات
2023-12-10 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
هربت من زواج مدبّر... ابنة الـ19 سنة حاربت في سبيل حريّتها والمسار الذي اختارته صادم!
هربت من زواج مدبّر... ابنة الـ19 سنة حاربت في سبيل حريّتها والمسار الذي اختارته صادم!
عندما كانت حمنة ظفر، 23 عامًا، مجرد مراهقة، سافرت عائلتها إلى باكستان فيما اعتقدت أنها زيارة روتينية مع أقاربها. وبدلاً من ذلك، وجدت نفسها في منتصف حفل خطوبتها من ابن عمها الذي اختاره والداها المهاجران كزوج لها.
وبدلاً من التخلي عن حياتها في الولايات المتحدة، خططت ظفر للانضمام إلى القوات الجوية. وحصلت على حريتها، لكنها فقدت عائلتها، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وكانت الشابة تبلغ من العمر 19 عامًا في ذلك الوقت.
"اعتقدت أنها كانت رحلة عائلية عادية"، وقالت ظفر، التي نشأت في الولايات المتحدة في عائلة مسلمة تقليدية، لمجلة People: "ثم رأيت المجوهرات والفساتين... كنت في العشرينات من عمري، وأرادوا التأكد من أنني أعرف أنني مخطوبة ولا أتعرف الى رجال آخرين".
وأوضحت أن والداها لم "يتكيفا" تمامًا مع الثقافة في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنهما لم يعترضا أبدًا على تعليمها أثناء نشأتها، إلا أنه كان هناك توقع بأن تستقر ظفر وتتزوج في نهاية المطاف.
وقالت ظفر، التي حافظت على درجات جيدة في المدرسة، وبقيت بالقرب من عائلتها وخططت للعمل بعد التخرج: "كنت أتوقع أن تعتاد عائلتي نوعًا ما على الثقافة في الولايات المتحدة...عندما كبرت، لم يذكروا أبدًا الزواج المدبر".
وبسبب عدم قدرتها على التفاهم مع عائلتها، اتخذت القرار الصعب بالهروب والانضمام إلى القوات الجوية.
وهي الآن تعمل كمدافعة عن أمن القوات الجوية.
واعترفت ظفر قائلةً: "كنت أعتمد عليهم بشكل كامل... لكنني كنت أعلم أنني يجب أن أغادر."
وقد فعلت ذلك - بمساعدة أحد مجندي البحرية، هربت إلى فندق رخيص لانتظار التجنيد، لكنها فقدت الأمل تقريبًا عندما تفشت جائحة كوفيد-19، وتذكرت مدى إرهاقها وكيف كانت تكافح من أجل تدبر أمورها.
لقد كادت أن تعود إلى المنزل لتتوافق مع خطة عائلتها، عندما دعاها صديق قديم للعيش مع عائلته، حيث مكثت حتى أنهت دراستها الجامعية، وتجندت أخيرًا في العام الفائت.
وقالت كلوديا باريرا، التي استقبلت ظفر، لمجلة People: "إنها صغيرة الحجم ومتواضعة للغاية، ولا يمكنك إلا أن ترغب في حمايتها... عندما تركناها في التدريب الأساسي، بدت صغيرة جدًا، وبدأت في البكاء... وقال زوجي حينها: "إنها صغيرة الحجم، لكنها قوية"."
وكانت ظفر، التي يبلغ طولها 5 أقدام وبوصتين، في حالة صدمة شديدة عندما بدأ المعسكر التدريبي - لم تكن لديها أي فكرة عما يخبئه لها ووصفت ما عاشته بأنه "تجربة مدهشة".
لم يكن الأمر صعبًا عقليًا فحسب، بل كان أيضًا جسديًا - فقد تذكرت كل المسيرات والزحف ودفع حدود جسدها بشكل عام.
وقالت: "يعتاد جسدك على الأنشطة البدنية... إن التحكم في عقليتك هو المفتاح... عقلك يستسلم قبل أن يستسلم جسدك."
وتتطلع ظفر إلى أن ترى عائلتها إمكاناتها وتفخر بها، لكن على الرغم من المحاولات المتعددة للاتصال بهم، إلا أنهم لم يستجيبوا.
لكن لا يزال لديها عائلة باريرا أباركا، التي استقبلتها عندما لم يكن لديها مكان آخر تلجأ إليه. إنهم الآن يدافعون عن كل نجاحاتها.
وقالت بيريرا، في إشارة إلى عائلة ظفر: "آمل أن يدركوا الخطأ الذي يرتكبونه بدفع طفلتهم بعيدا عنهم".
آخر الأخبار
منوعات
مدبّر...
الـ19
حاربت
حريّتها
والمسار
اختارته
صادم!
التالي
ارتدت زيا مثيرا وقررت أن ترقص على العمود ثم حلّت الكارثة... سقطت على وجهها بقوة كبيرة وهذا مصيرها! (فيديو)
عرض عليها شخص ما دفع 200 ألف دولار مقابل جروها... ردها صدم الجميع! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-30
أرادت أن تحصل على وشم يذكرها دائما بابنتها... المكان الذي اختارته للرسم الجديد لاقى انتقادات لاذعة! (صور)
منوعات
2023-11-30
أرادت أن تحصل على وشم يذكرها دائما بابنتها... المكان الذي اختارته للرسم الجديد لاقى انتقادات لاذعة! (صور)
0
منوعات
2023-11-28
أقنعته بأنها تحبه وتريد الزواج منه... ابنة الـ15 سنة طعنت رجلا ثلاثينيا في رأسه والسبب: الهدايا؟!
منوعات
2023-11-28
أقنعته بأنها تحبه وتريد الزواج منه... ابنة الـ15 سنة طعنت رجلا ثلاثينيا في رأسه والسبب: الهدايا؟!
0
منوعات
2023-11-17
سيدة فرنسا الأولى تتحدث عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بماكرون... "كان زميل ابنتي في الصف وأخرنا زواجنا 10 سنوات"!
منوعات
2023-11-17
سيدة فرنسا الأولى تتحدث عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بماكرون... "كان زميل ابنتي في الصف وأخرنا زواجنا 10 سنوات"!
0
أخبار دولية
2023-10-25
ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي: لضرورة التعاون لمحاربة الإرهاب الذي يهدد المنطقة
أخبار دولية
2023-10-25
ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي: لضرورة التعاون لمحاربة الإرهاب الذي يهدد المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:50
مشاجرة بدأت بسؤال واحد وانتهت بطعنة في القلب... بعد الحب الكبير غيرة شديدة ثم جريمة مرعبة في هذا البلد العربي!
منوعات
06:50
مشاجرة بدأت بسؤال واحد وانتهت بطعنة في القلب... بعد الحب الكبير غيرة شديدة ثم جريمة مرعبة في هذا البلد العربي!
0
منوعات
06:37
ارتدت زيا مثيرا وقررت أن ترقص على العمود ثم حلّت الكارثة... سقطت على وجهها بقوة كبيرة وهذا مصيرها! (فيديو)
منوعات
06:37
ارتدت زيا مثيرا وقررت أن ترقص على العمود ثم حلّت الكارثة... سقطت على وجهها بقوة كبيرة وهذا مصيرها! (فيديو)
0
منوعات
06:10
عرض عليها شخص ما دفع 200 ألف دولار مقابل جروها... ردها صدم الجميع! (فيديو)
منوعات
06:10
عرض عليها شخص ما دفع 200 ألف دولار مقابل جروها... ردها صدم الجميع! (فيديو)
0
منوعات
03:57
تم تحديده بيوم الانفصال في كل أنحاء العالم... إلى جميع الأحباء إحذروا هذا التاريخ!
منوعات
03:57
تم تحديده بيوم الانفصال في كل أنحاء العالم... إلى جميع الأحباء إحذروا هذا التاريخ!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-08-20
النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: الحكومة لم تقم حتى الآن وبعد 4 سنوات من الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأولها للمصارف
آخر الأخبار
2023-08-20
النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: الحكومة لم تقم حتى الآن وبعد 4 سنوات من الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأولها للمصارف
0
خبر عاجل
2023-12-03
الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة
خبر عاجل
2023-12-03
الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة
0
أخبار لبنان
04:42
الراعي: المجلس النيابي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة
أخبار لبنان
04:42
الراعي: المجلس النيابي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة
0
منوعات
2023-10-28
عاشا مع والدتهما من دون مساعدتها في تكاليف المنزل... ما فعلته هذه الأم لطردهما من منزلها صادم!
منوعات
2023-10-28
عاشا مع والدتهما من دون مساعدتها في تكاليف المنزل... ما فعلته هذه الأم لطردهما من منزلها صادم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:34
معلومات الـLBCI: غارة اسرائيلية على منازل في حي الظهور السكني في عيترون ومصادر تؤكد وقوع اصابات وحجم دمار كبير
آخر الأخبار
08:34
معلومات الـLBCI: غارة اسرائيلية على منازل في حي الظهور السكني في عيترون ومصادر تؤكد وقوع اصابات وحجم دمار كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
جولة شمالية لباسيل
تقارير نشرة الاخبار
08:02
جولة شمالية لباسيل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
ما جديد الميدان الجنوبيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
08:01
ما جديد الميدان الجنوبيّ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
مع فتح أبواب مراكز الإقتراع في الانتخابات المصرية... هل يفوز السيسي بولاية ثالثة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:59
مع فتح أبواب مراكز الإقتراع في الانتخابات المصرية... هل يفوز السيسي بولاية ثالثة؟
0
أخبار دولية
06:39
نتنياهو رفض الدعوات الدولية لإنهاء الحرب
أخبار دولية
06:39
نتنياهو رفض الدعوات الدولية لإنهاء الحرب
0
أخبار دولية
06:29
جيبريسوس: الظروف مثالية لانتشار الأمراض الفتاكة
أخبار دولية
06:29
جيبريسوس: الظروف مثالية لانتشار الأمراض الفتاكة
0
أخبار لبنان
04:42
الراعي: المجلس النيابي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة
أخبار لبنان
04:42
الراعي: المجلس النيابي ينتهك المادّة 49 من الدستور ولا يتنخب رئيسًا للجمهوريّة
0
امن وقضاء
04:38
سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيليّ متزامن على بلدات جنوبية عديدة
امن وقضاء
04:38
سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيليّ متزامن على بلدات جنوبية عديدة
0
أخبار دولية
04:30
إرباك إسرائيليّ وهذا ما في التفاصيل
أخبار دولية
04:30
إرباك إسرائيليّ وهذا ما في التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
11:09
القوات المسلحة اليمنية: منع مرور السّفن المتجهة إلى اسرائيل في البحرينِ الأحمرِ والعربي إذا لم يدخل قطاع غزة الغذاء والدواء
أخبار دولية
11:09
القوات المسلحة اليمنية: منع مرور السّفن المتجهة إلى اسرائيل في البحرينِ الأحمرِ والعربي إذا لم يدخل قطاع غزة الغذاء والدواء
2
فنّ
11:59
النجم العالمي مساري وسحر جولستاني يحتفلان بزفافهما ويٌتوّجان قصّة حبّهما بحضور نجوم عالميّين وأبرز المُنتجين الموسيقيّين
فنّ
11:59
النجم العالمي مساري وسحر جولستاني يحتفلان بزفافهما ويٌتوّجان قصّة حبّهما بحضور نجوم عالميّين وأبرز المُنتجين الموسيقيّين
3
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد غارة عيتا الشعب هل فرضت اسرائيل معادلة جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد غارة عيتا الشعب هل فرضت اسرائيل معادلة جديدة؟
4
منوعات
14:30
انهارت بين ذراعي والدها...وفاة الشابة العشرينية في عشاء عائلي بطريقة مأساوية!
منوعات
14:30
انهارت بين ذراعي والدها...وفاة الشابة العشرينية في عشاء عائلي بطريقة مأساوية!
5
منوعات
12:30
رسائل جنسية وملابس داخلية مثيرة...رجل يكتشف خيانة زوجته الراحلة بعد وفاتها بالسرطان!
منوعات
12:30
رسائل جنسية وملابس داخلية مثيرة...رجل يكتشف خيانة زوجته الراحلة بعد وفاتها بالسرطان!
6
حال الطقس
01:42
منخفض جويّ ومتساقطات في هذا اليوم...
حال الطقس
01:42
منخفض جويّ ومتساقطات في هذا اليوم...
7
اخبار البرامج
15:13
"يا عيب الشوم عليكم ما معنا نجيب حبة دوا"...ما هو وضع "أبو سليم" الحالي؟
اخبار البرامج
15:13
"يا عيب الشوم عليكم ما معنا نجيب حبة دوا"...ما هو وضع "أبو سليم" الحالي؟
8
آخر الأخبار
16:35
أ.ب عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: قراصنة مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني اخترقوا منظمات في ولايات أميركية واستهدفوا قواعد بيانات ووحدات تحكم أميركية صنعتها شركة إسرائيلية
آخر الأخبار
16:35
أ.ب عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: قراصنة مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني اخترقوا منظمات في ولايات أميركية واستهدفوا قواعد بيانات ووحدات تحكم أميركية صنعتها شركة إسرائيلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More