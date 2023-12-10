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هربت من زواج مدبّر... ابنة الـ19 سنة حاربت في سبيل حريّتها والمسار الذي اختارته صادم!

منوعات
2023-12-10 | 06:25
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هربت من زواج مدبّر... ابنة الـ19 سنة حاربت في سبيل حريّتها والمسار الذي اختارته صادم!
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هربت من زواج مدبّر... ابنة الـ19 سنة حاربت في سبيل حريّتها والمسار الذي اختارته صادم!

هربت من زواج مدبّر... ابنة الـ19 سنة حاربت في سبيل حريّتها والمسار الذي اختارته صادم!

عندما كانت حمنة ظفر، 23 عامًا، مجرد مراهقة، سافرت عائلتها إلى باكستان فيما اعتقدت أنها زيارة روتينية مع أقاربها. وبدلاً من ذلك، وجدت نفسها في منتصف حفل خطوبتها من ابن عمها  الذي اختاره والداها المهاجران كزوج لها.

وبدلاً من التخلي عن حياتها في الولايات المتحدة، خططت ظفر للانضمام إلى القوات الجوية. وحصلت على حريتها، لكنها فقدت عائلتها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وكانت الشابة تبلغ من العمر 19 عامًا في ذلك الوقت.

"اعتقدت أنها كانت رحلة عائلية عادية"، وقالت ظفر، التي نشأت في الولايات المتحدة في عائلة مسلمة تقليدية، لمجلة People: "ثم رأيت المجوهرات والفساتين... كنت في العشرينات من عمري، وأرادوا التأكد من أنني أعرف أنني مخطوبة ولا أتعرف الى رجال آخرين".


وأوضحت أن والداها لم "يتكيفا" تمامًا مع الثقافة في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنهما لم يعترضا أبدًا على تعليمها أثناء نشأتها، إلا أنه كان هناك توقع بأن تستقر ظفر وتتزوج في نهاية المطاف.

وقالت ظفر، التي حافظت على درجات جيدة في المدرسة، وبقيت بالقرب من عائلتها وخططت للعمل بعد التخرج: "كنت أتوقع أن تعتاد عائلتي نوعًا ما على الثقافة في الولايات المتحدة...عندما كبرت، لم يذكروا أبدًا الزواج المدبر".

وبسبب عدم قدرتها على التفاهم مع عائلتها، اتخذت القرار الصعب بالهروب والانضمام إلى القوات الجوية.

وهي الآن تعمل كمدافعة عن أمن القوات الجوية.

واعترفت ظفر قائلةً: "كنت أعتمد عليهم بشكل كامل... لكنني كنت أعلم أنني يجب أن أغادر."

وقد فعلت ذلك - بمساعدة أحد مجندي البحرية، هربت إلى فندق رخيص لانتظار التجنيد، لكنها فقدت الأمل تقريبًا عندما تفشت جائحة كوفيد-19، وتذكرت مدى إرهاقها وكيف كانت تكافح من أجل تدبر أمورها.

لقد كادت أن تعود إلى المنزل لتتوافق مع خطة عائلتها، عندما دعاها صديق قديم للعيش مع عائلته، حيث مكثت حتى أنهت دراستها الجامعية، وتجندت أخيرًا في العام الفائت.


وقالت كلوديا باريرا، التي استقبلت ظفر، لمجلة People: "إنها صغيرة الحجم ومتواضعة للغاية، ولا يمكنك إلا أن ترغب في حمايتها... عندما تركناها في التدريب الأساسي، بدت صغيرة جدًا، وبدأت في البكاء... وقال زوجي حينها: "إنها صغيرة الحجم، لكنها قوية"."

وكانت ظفر، التي يبلغ طولها 5 أقدام وبوصتين، في حالة صدمة شديدة عندما بدأ المعسكر التدريبي - لم تكن لديها أي فكرة عما يخبئه لها ووصفت ما عاشته بأنه "تجربة مدهشة".

لم يكن الأمر صعبًا عقليًا فحسب، بل كان أيضًا جسديًا - فقد تذكرت كل المسيرات والزحف ودفع حدود جسدها بشكل عام.

وقالت: "يعتاد جسدك على الأنشطة البدنية... إن التحكم في عقليتك هو المفتاح... عقلك يستسلم قبل أن يستسلم جسدك."

وتتطلع ظفر إلى أن ترى عائلتها إمكاناتها وتفخر بها، لكن على الرغم من المحاولات المتعددة للاتصال بهم، إلا أنهم لم يستجيبوا.

لكن لا يزال لديها عائلة باريرا أباركا، التي استقبلتها عندما لم يكن لديها مكان آخر تلجأ إليه. إنهم الآن يدافعون عن كل نجاحاتها.

وقالت بيريرا، في إشارة إلى عائلة ظفر: "آمل أن يدركوا الخطأ الذي يرتكبونه بدفع طفلتهم بعيدا عنهم".

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