هربت من زواج مدبّر... ابنة الـ19 سنة حاربت في سبيل حريّتها والمسار الذي اختارته صادم!

وقالت كلوديا باريرا، التي استقبلت ظفر، لمجلة People: "إنها صغيرة الحجم ومتواضعة للغاية، ولا يمكنك إلا أن ترغب في حمايتها... عندما تركناها في التدريب الأساسي، بدت صغيرة جدًا، وبدأت في البكاء... وقال زوجي حينها: "إنها صغيرة الحجم، لكنها قوية"."وكانت ظفر، التي يبلغ طولها 5 أقدام وبوصتين، في حالة صدمة شديدة عندما بدأ المعسكر التدريبي - لم تكن لديها أي فكرة عما يخبئه لها ووصفت ما عاشته بأنه "تجربة مدهشة".لم يكن الأمر صعبًا عقليًا فحسب، بل كان أيضًا جسديًا - فقد تذكرت كل المسيرات والزحف ودفع حدود جسدها بشكل عام.وقالت: "يعتاد جسدك على الأنشطة البدنية... إن التحكم في عقليتك هو المفتاح... عقلك يستسلم قبل أن يستسلم جسدك."وتتطلع ظفر إلى أن ترى عائلتها إمكاناتها وتفخر بها، لكن على الرغم من المحاولات المتعددة للاتصال بهم، إلا أنهم لم يستجيبوا.لكن لا يزال لديها عائلة باريرا أباركا، التي استقبلتها عندما لم يكن لديها مكان آخر تلجأ إليه. إنهم الآن يدافعون عن كل نجاحاتها.وقالت بيريرا، في إشارة إلى عائلة ظفر: "آمل أن يدركوا الخطأ الذي يرتكبونه بدفع طفلتهم بعيدا عنهم".