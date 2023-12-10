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مشاجرة بدأت بسؤال واحد وانتهت بطعنة في القلب... بعد الحب الكبير غيرة شديدة ثم جريمة مرعبة في هذا البلد العربي!

مشاجرة بدأت بسؤال واحد وانتهت بطعنة في القلب... بعد الحب الكبير غيرة شديدة ثم جريمة مرعبة في هذا البلد العربي!







وفي التفاصيل، تلقت يوم الخميس الفائت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل سيدة على يد زوجها، وانتقلت مباحث قسم ثاني المحلة إلى مكان الحادث حيث تبين مقتل روان محمد عبدالسلام، 22 سنة، من مواليد مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، على يد زوجها "أحمد. ع. ع".



وأكدت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والضحية، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب غيرة الشابة على زوجها، وكثرة معاتبتها له بسبب تأخره عن المنزل بعد دوام عمله.



وانهال المتهم على زوجته بالضرب ثم قتلها طعنا بسكين المطبخ.



وأكد شهود العيان أن علاقة الزوجين مليئة بالحب وأنجبا طفلا، منذ أشهر عدة وحياتهما كانت هادئة، وفق ما نقل موقع



وعن أسباب الجريمة، قال والد الضحية: "عرفت من شقيق روان أنها سألته سؤال واحد.. انت تأخرت ليه؟.. وكان الخلافات بينهما قد اشتدت منذ أسبوع بسبب تكرار تأخر الزوج عن موعد عودته من العمل".



وأضاف الوالد ان "يوم الوفاة حدثت بينهما مشادة فى محل عمله وبعدها أخدها زوجها هي وابنهما إلى المنزل وأصر على أن يترك ابنه الرضيع عند والدته وعند وصولهما الى منزلهما دار شجار بينهما وتطاول عليها بالضرب، وتطورت المشاجرة وبعدها أحضر سكينًا وطعنها في قلبها، مما أدى إلى وفاتها في الحال".



وأكد ان "أنا معرفتش إن بنتي اتقتلت إلا لما اتصلوا عليا تاني يوم وقالوا لي تعال خد جثتها... كانت تجمعهما علاقة حب كبيرة في فترة الدراسة في كلية التربية الرياضية، واستمرت طوال مدة الدراسة ولم أكن أعرف بالأمر، ثم علمت عندما تقدم أحمد لطلب الزواج منها وتزوجا منذ سنة ونصف".



يذكر أن قوات الشرطة ألقت القبض على الزوج المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية المصرية، جريمة مروعة.وفي التفاصيل، تلقت يوم الخميس الفائت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل سيدة على يد زوجها، وانتقلت مباحث قسم ثاني المحلة إلى مكان الحادث حيث تبين مقتل روان محمد عبدالسلام، 22 سنة، من مواليد مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، على يد زوجها "أحمد. ع. ع".وأكدت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والضحية، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب غيرة الشابة على زوجها، وكثرة معاتبتها له بسبب تأخره عن المنزل بعد دوام عمله.وانهال المتهم على زوجته بالضرب ثم قتلها طعنا بسكين المطبخ.وأكد شهود العيان أن علاقة الزوجين مليئة بالحب وأنجبا طفلا، منذ أشهر عدة وحياتهما كانت هادئة، وفق ما نقل موقع المصري اليوم وعن أسباب الجريمة، قال والد الضحية: "عرفت من شقيق روان أنها سألته سؤال واحد.. انت تأخرت ليه؟.. وكان الخلافات بينهما قد اشتدت منذ أسبوع بسبب تكرار تأخر الزوج عن موعد عودته من العمل".وأضاف الوالد ان "يوم الوفاة حدثت بينهما مشادة فى محل عمله وبعدها أخدها زوجها هي وابنهما إلى المنزل وأصر على أن يترك ابنه الرضيع عند والدته وعند وصولهما الى منزلهما دار شجار بينهما وتطاول عليها بالضرب، وتطورت المشاجرة وبعدها أحضر سكينًا وطعنها في قلبها، مما أدى إلى وفاتها في الحال".وأكد ان "أنا معرفتش إن بنتي اتقتلت إلا لما اتصلوا عليا تاني يوم وقالوا لي تعال خد جثتها... كانت تجمعهما علاقة حب كبيرة في فترة الدراسة في كلية التربية الرياضية، واستمرت طوال مدة الدراسة ولم أكن أعرف بالأمر، ثم علمت عندما تقدم أحمد لطلب الزواج منها وتزوجا منذ سنة ونصف".يذكر أن قوات الشرطة ألقت القبض على الزوج المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.