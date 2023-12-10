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"إنها ليست ابنتي إنها خطيبي!"... قصة حب غريبة جمعت شابتين ورود الفعل العنيفة ليست بسبب مثليتهما! (فيديو)

منوعات
2023-12-10 | 12:17
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&quot;إنها ليست ابنتي إنها خطيبي!&quot;... قصة حب غريبة جمعت شابتين ورود الفعل العنيفة ليست بسبب مثليتهما! (فيديو)
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"إنها ليست ابنتي إنها خطيبي!"... قصة حب غريبة جمعت شابتين ورود الفعل العنيفة ليست بسبب مثليتهما! (فيديو)

"إنها ليست ابنتي إنها خطيبي!"... قصة حب غريبة جمعت شابتين ورود الفعل العنيفة ليست بسبب مثليتهما! (فيديو)

قالت آنا غريفز إنها تتعرض بانتظام للسخرية من اختلاف الطول بينها وبين خطيبتها، حتى أن الناس يصفونهما بأنهما "مثيرتان للاشمئزاز".

والأمر الذي يثير التعجب هو أنها لم تكن هي التي قامت بالخطوة الأولى، وفق ما نقل موقع ذا صن.

لقد التقت هي وخطيبتها تيكسي في جلسة تصوير، حيث قامت العارضة البالغة لابداء اعجابها الكبير بفنانة الماكياج.

وبعد لقاء الصدفة هذا في عام 2020، سرعان ما وقعتا في حب بعضهما البعض وتقدمت علاقتهما بسرعة.

"لا أعرف ما هو الأمر، مثل الشرارة، ولكن عندما لمست يدها شعرت بأمر غريب،" اعترفت تيكسي لاحقًا خلال احدى حلقات Love Don't Judge.

وعلى الرغم من المواعدة لمدة ثلاث سنوات، لا يزال الناس يعانون من أجل قبول علاقتهما.

وعلى عكس الأزواج المثليين الآخرين، فإن رد الفعل العنيف على علاقتهما لا يتعلق بحياتهما الجنسية بل باختلاف طولهما.

وتعاني تيكسي، التي يبلغ طولها 3.6 بوصات فقط، من حالة نادرة، وهي متلازمة كيني كافي - والتي تحد من نموها وتجعل عظامها هشة للغاية.

وغالبًا ما يتم الاعتقاد أنهما قريبتان من عائلة واحدة في الأماكن العامة.

وأوضحت آنا: "هناك العديد من الطرق التي يتفاعل بها الناس عندما نكون معًا في الأماكن العامة... رد الفعل الذي يعطيه الناس طوال الوقت هو أنها ابنتي، أو أنني أقوم برعاية الأطفال وهذا ليس هو الحال بالتأكيد".

ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تكون آنا هي التي تتحمل العبء الأكبر من ردود الفعل العنيفة - سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأماكن العامة.

واعترفت وقد اغرورقت عيناها بالدموع: "عندما يدلي الناس بتعليقات، مثل "هذه ابنتك، أراهن أنك منحرفة أو أن هناك خطأ ما فيك"، هذا يؤلمني".

ولحسن الحظ، لم تمسح الشابتان للتعليقات القاسية التي تتلقيانها بإيقاف تقدم علاقتهما.

في الواقع، كشفت تيكسي أن صديقتها كانت بمثابة "درعها" وقدمت لها دعمًا لا نهاية له طوال السنوات الثلاث الفائتة.

 لقد اتخذ الثنائي الخطوة التالية في علاقتهما، حيث تقدمت آنا بطلب الزواج في ليلة رأس السنة الفائتة.

وبدأت الاستعدادات لحفل الزفاف بالفعل حيث يقضي الزوجان فترة ما بعد الظهر في شراء الملابس معًا، على الرغم من أن المقاس لا يزال يمثل مشكلة.

وبينما تخططان للمستقبل، تعلم الشابتان أنهما تواجهان تحديات ولكنهما تستطيعان مواجهتها معًا.

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