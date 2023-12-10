أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لكم والدته وركلها حتى الموت... والسبب: شطيرة؟!
منوعات
2023-12-10 | 14:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لكم والدته وركلها حتى الموت... والسبب: شطيرة؟!
لكم والدته وركلها حتى الموت... والسبب: شطيرة؟!
تقول امرأة مكسورة القلب، قتل شقيقها أمها بسبب شطيرة لحم الخنزير المقدد، "لن يكون هناك أي قدر من السجن يكفي".
وفي حديثها لأول مرة منذ مقتل كيلي بيت، 44 عامًا، على يد ابنها لويس بوش في أيار 2023، كشفت جوردان بوش أن والدتها اتصلت بها أثناء الهجوم المرعب، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وكان شقيقها، البالغ من العمر 26 عامًا، قد دخل في حالة من الغضب في منزلهما في نيوبورت، ويلز، خلال خلاف حول لحم الخنزير المقدد.
وكانت جوردان، 22 عاماً، تسمعه "يصرخ ويصرخ" على الهاتف، وتقول إن الشعور بالذنب لعدم الاتصال بالطوارئ "سوف يطاردها إلى الأبد".
ومضى بوش في قتل والدته بوحشية عن طريق لكمها وركلها حتى الموت.
وتم العثور على جثتها بعد يومين من قبل شريك جوردان كيران سوندرز، وتم القبض على بوش بعد فترة وجيزة.
ووجد تشريح الجثة أن كيلي عانت من نزيف داخلي وكسر في 41 ضلعًا، مع العثور على زجاج مرآة وكتل من الشعر حول جسدها.
واستمعت المحكمة إلى أن بوش عرّض والدته لسنوات من العنف المنزلي.
وعلى الرغم من اعترافه في البداية بأنه غير مذنب، إلا أنه غير اعترافه قبل 17 يومًا من بدء المحاكمة في تشرين الأول 2023.
وفي 10 تشرين الثاني، مثل لويس بوش أمام محكمة نيوبورت كراون حيث سُجن لمدة لا تقل عن 16 عامًا قبل أن يصبح مؤهلاً للإفراج المشروط.
وقالت جوردان، وهي أم لطفل، لصحيفة The Sun: "في مكالمتنا الأخيرة، طلبت مني أمي الاتصال بالشرطة، لكنني لم أفعل ذلك لأنني اعتقدت أنها كانت معركة أخرى من معاركهم المعتادة.... الذنب لعدم الاتصال بالشرطة سوف يطاردني إلى الأبد. لم أكن أعلم أن هذه كانت المرة الأخيرة التي أتحدث فيها معها."
وأضافت:"كانت علاقة لويس وأمي معقدة دائمًا، لكنها لم تتوقف أبدًا عن حبه... أعتقد أن هذا كان سبب سقوطها، فقد اهتمت كثيرًا بشخص لا يستحق ذلك."
وأخبرت جوردان كيف كانت تتحدث إلى والدتها وترسل لها رسائل نصية كل يوم، لذلك عندما لم تسمع منها لبضعة أيام عرفت أن هناك خطأ ما.
وقالت: "عندما وجد كيران أمي ميتة في الشقة كان الأمر كما لو أن قلبي قد انتزع... 16 عامًا ليست كافية، وأشعر وكأنني سُلبت من العدالة... لن يكون أي قدر من الوقت كافيًا للتعويض عن كونها شخصًا مذهلاً."
آخر الأخبار
منوعات
والدته
وركلها
الموت...
والسبب:
شطيرة؟!
التالي
تم تحديده بيوم الانفصال في كل أنحاء العالم... إلى جميع الأحباء إحذروا هذا التاريخ!
انهارت بين ذراعي والدها...وفاة الشابة العشرينية في عشاء عائلي بطريقة مأساوية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-27
ضربت رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 23 مرة... شابة تقتل والدتها بهذه الطريقة والسبب؟
منوعات
2023-11-27
ضربت رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 23 مرة... شابة تقتل والدتها بهذه الطريقة والسبب؟
0
منوعات
2023-10-15
مراهق "يعتذر" للشرطة... طعن والدته حتى الموت أثناء نومها بجانب شقيقته الرضيعة!
منوعات
2023-10-15
مراهق "يعتذر" للشرطة... طعن والدته حتى الموت أثناء نومها بجانب شقيقته الرضيعة!
0
منوعات
2023-10-11
باع رماد جثمان والدته عبر فيسبوك... والسبب صادم!
منوعات
2023-10-11
باع رماد جثمان والدته عبر فيسبوك... والسبب صادم!
0
منوعات
2023-12-08
التف حول إصبعها خصلة من شعر والدتها... معاناة عاشتها رضيعة وهذه النتيجة (صورة)
منوعات
2023-12-08
التف حول إصبعها خصلة من شعر والدتها... معاناة عاشتها رضيعة وهذه النتيجة (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:35
اعتقدت أنها مصابة بالانفلوانزا حتى أصيبت بجرح كبير في مؤخرتها: هذا ما حصل معها!
منوعات
16:35
اعتقدت أنها مصابة بالانفلوانزا حتى أصيبت بجرح كبير في مؤخرتها: هذا ما حصل معها!
0
منوعات
16:22
عارضة بلاي بوي انفصلت عن حبيبها بسبب كذبة... ما علاقة التمارين الرياضية؟!
منوعات
16:22
عارضة بلاي بوي انفصلت عن حبيبها بسبب كذبة... ما علاقة التمارين الرياضية؟!
0
منوعات
16:02
امرأة تتبنى جروًا بعد أن أسقطه نسر في حديقتها... ثم اكتشفت الحقيقة: لم يكن كلبًا عادياً؟!
منوعات
16:02
امرأة تتبنى جروًا بعد أن أسقطه نسر في حديقتها... ثم اكتشفت الحقيقة: لم يكن كلبًا عادياً؟!
0
منوعات
13:16
السفير الفرنسي يعلن منح الاعلامية الراحلة جيزيل خوري الجائزة الألمانية الفرنسيّة لحقوق الإنسان 2023
منوعات
13:16
السفير الفرنسي يعلن منح الاعلامية الراحلة جيزيل خوري الجائزة الألمانية الفرنسيّة لحقوق الإنسان 2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:38
مكتب نتانياهو: إحباط مخطط إيراني لقتل إسرائيليين في قبرص
أخبار دولية
15:38
مكتب نتانياهو: إحباط مخطط إيراني لقتل إسرائيليين في قبرص
0
آخر الأخبار
10:39
معلومات للـLBCI: قذيفة دبابة اسرائيلية أصابت مركزًا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني من دون وقوع اصابات
آخر الأخبار
10:39
معلومات للـLBCI: قذيفة دبابة اسرائيلية أصابت مركزًا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني من دون وقوع اصابات
0
أخبار لبنان
14:16
كركي أعلن إقفال مكاتب الضمان كافة غدًا الإثنين
أخبار لبنان
14:16
كركي أعلن إقفال مكاتب الضمان كافة غدًا الإثنين
0
آخر الأخبار
15:11
بايدن يدعو زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض الثلاثاء
آخر الأخبار
15:11
بايدن يدعو زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض الثلاثاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:03
بلينكن حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة
تقارير نشرة الاخبار
17:03
بلينكن حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
17:01
الجيش الإسرائيلي يعلق على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم
تقارير نشرة الاخبار
17:01
الجيش الإسرائيلي يعلق على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم
0
تقارير نشرة الاخبار
16:58
أبو عبيدة جدد الشروط التي يجب أن تتوافر لتبادل الأسرى مع تل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
16:58
أبو عبيدة جدد الشروط التي يجب أن تتوافر لتبادل الأسرى مع تل أبيب
0
تقارير نشرة الاخبار
16:50
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يجب أن يكون هناك تغيير واضح للغاية في الوضع الأمني على الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
16:50
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يجب أن يكون هناك تغيير واضح للغاية في الوضع الأمني على الحدود اللبنانية
0
أخبار دولية
13:59
الفرانكوفونية تدخل معرض جدة للكتاب لأول مرة!
أخبار دولية
13:59
الفرانكوفونية تدخل معرض جدة للكتاب لأول مرة!
0
أخبار دولية
13:54
إرتفاع صوت ذوي الإعاقة في Cop28... ومطالبات بإدراجهم في المفاوضات
أخبار دولية
13:54
إرتفاع صوت ذوي الإعاقة في Cop28... ومطالبات بإدراجهم في المفاوضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الفنان اللبناني العالمي مساري يدخل القفص الذهبي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الفنان اللبناني العالمي مساري يدخل القفص الذهبي
0
أخبار دولية
13:37
هل تعادي Zara الفلسطينيين؟
أخبار دولية
13:37
هل تعادي Zara الفلسطينيين؟
0
أخبار دولية
13:35
غزة تنقذ السيسي؟
أخبار دولية
13:35
غزة تنقذ السيسي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:08
اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة
خبر عاجل
12:08
اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة
2
خبر عاجل
12:50
جمعية مصارف لبنان تعلن إقفال المصارف غدًا الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
خبر عاجل
12:50
جمعية مصارف لبنان تعلن إقفال المصارف غدًا الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
3
منوعات
06:37
ارتدت زيا مثيرا وقررت أن ترقص على العمود ثم حلّت الكارثة... سقطت على وجهها بقوة كبيرة وهذا مصيرها! (فيديو)
منوعات
06:37
ارتدت زيا مثيرا وقررت أن ترقص على العمود ثم حلّت الكارثة... سقطت على وجهها بقوة كبيرة وهذا مصيرها! (فيديو)
4
خبر عاجل
15:09
الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا
خبر عاجل
15:09
الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا
5
أخبار لبنان
12:22
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة غدًا
أخبار لبنان
12:22
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة غدًا
6
حال الطقس
01:42
منخفض جويّ ومتساقطات في هذا اليوم...
حال الطقس
01:42
منخفض جويّ ومتساقطات في هذا اليوم...
7
منوعات
06:50
مشاجرة بدأت بسؤال واحد وانتهت بطعنة في القلب... بعد الحب الكبير غيرة شديدة ثم جريمة مرعبة في هذا البلد العربي!
منوعات
06:50
مشاجرة بدأت بسؤال واحد وانتهت بطعنة في القلب... بعد الحب الكبير غيرة شديدة ثم جريمة مرعبة في هذا البلد العربي!
8
خبر عاجل
15:00
وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية
خبر عاجل
15:00
وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More