عارضة بلاي بوي انفصلت عن حبيبها بسبب كذبة... ما علاقة التمارين الرياضية؟!

عرض عليها شخص ما دفع 200 ألف دولار مقابل جروها... ردها صدم الجميع! (فيديو)

عرض عليها شخص ما دفع 200 ألف دولار مقابل جروها... ردها صدم الجميع! (فيديو)

تم تحديده بيوم الانفصال في كل أنحاء العالم... إلى جميع الأحباء إحذروا هذا التاريخ!