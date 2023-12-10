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اعتقدت أنها مصابة بالانفلوانزا حتى أصيبت بجرح كبير في مؤخرتها: هذا ما حصل معها!
منوعات
2023-12-10 | 16:35
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اعتقدت أنها مصابة بالانفلوانزا حتى أصيبت بجرح كبير في مؤخرتها: هذا ما حصل معها!
اعتقدت أنها مصابة بالانفلوانزا حتى أصيبت بجرح كبير في مؤخرتها: هذا ما حصل معها!
تشعر أم لطفلين من اسكتلندا بأنها "محظوظة لأنها على قيد الحياة" بعد أن أدى مرض نادر ينهش اللحم إلى إصابتها بجرح في مؤخرتها يبلغ عمقه 20 سم.
وقالت تريسي دي غونغ إيغلين، 59 عامًا، ان "المشهد يبدو كدراقة أخذ منها شخص ما قضمة كبيرة من جانب واحد"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقالت مديرة الفعاليات السابقة، التي تعيش الآن في هولندا، إنها بدأت تظهر عليها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في كانون الثاني الفائت. وفي 20 كانون الثاني – تم نقلها إلى المستشفى بعد خمسة أيام من إصابتها بصدمة إنتانية وانهيارها.
وحدد المسعفون وجود كتلة سوداء كبيرة على ردفها الأيسر، وتم تشخيص إصابة إيغلين بالتهاب اللفافة الناخر، وهو عدوى بكتيرية تهدد حياتها.
وأمضت تسعة أيام في غيبوبة وخضعت لثلاث عمليات جراحية لإزالة الأنسجة والعضلات المصابة - وبحسب ما ورد أُخبرت عائلتها أن فرصة بقائها على قيد الحياة تبلغ 10٪ فقط. وبأعجوبة، تمكنت من اجتياز المحنة.
وقالت إيغلين: "لقد كان الأمر مؤلمًا للغاية وغيّر حياتي إلى الأبد... لقد فقدت 70 رطلاً واضطررت إلى تعلم المشي مرة أخرى. وحتى الآن، ما زلت لا أستطيع الجلوس وأضطر إلى أخذ وسادة خاصة معي أينما ذهبت."
وشعر ألدريك، زوج إيغلين، البالغ من العمر 65 عاماً، بالقلق في كانون الثاني عندما بدأت زوجته تتعرق بغزارة وتواجه صعوبة في المشي.
وتم نقلها إلى مستشفى غيلدرلاند فالي في هولندا، حيث تم تشخيص إصابتها بالتهاب اللفافة الناخر.
ووصفت إيغلين قائلةً: "اضطر زوجي إلى القيادة خلف سيارة الإسعاف، دون أن يعلم ما إذا كنت سأخرج منها حية".
وسبب العدوى غير واضح، على الرغم من أن الأطباء أخبروا إيغلين أنه من الممكن أن يكون بسبب شيء بسيط مثل شعر نام أو بقعة تحت الجلد.
ومكثت ستة أسابيع في المستشفى، قبل أن يتم نقلها إلى مركز إعادة التأهيل، حيث أمضت أسابيع عدة تخضع للعلاج الطبيعي، والعلاج النفسي، وعلاج النطق، والعلاج المهني.
"لقد تُركت محطمة تمامًا واضطررت إلى إعادة بناء حياتي... لقد كان التعافي الجسدي مؤلمًا للغاية، لكنني عانيت أكثر من الناحية الذهنية".
وعلى الرغم من الصدمة، تقول إيغلين إن محنتها غيرت نظرتها للحياة - وعلاقتها بأسرتها - نحو الأفضل.
وتوصي الناس بالتماس العناية الطبية إذا بدا أن حالة الأنفلونزا السيئة تتحول إلى شيء آخر.
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