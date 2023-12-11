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اختفى خاتمها الثمين في أحد أشهر فنادق فرنسا... بعد اتهامات بالسرقة: المكان الذي ظهر فيه الخاتم صادم!

اختفى خاتمها الثمين في أحد أشهر فنادق فرنسا... بعد اتهامات بالسرقة: المكان الذي ظهر فيه الخاتم صادم!





وبحسب موقع



ودون الكشف عن التفاصيل، قام فندق ريتز بالعثور على الخاتم يوم الأحد.



كما ستعود المرأة الماليزية إلى فرنسا لتأخذ خاتمها من الفندق الذي عرض عليها ثلاث ليالٍ إضافية للتعويض عن أي إزعاج.





اشتبهت امرأة ماليزية في أن موظفي فندق "ريتز" في باريس قاموا بسرقة خاتمها المصنوع من الألماس، والذي تفوق قيمته الستمائة ألف جنيه إسترليني، وتم العثور عليه في مكنسة كهربائية.وبحسب موقع سكاي نيوز ، تقدمت المرأة بشكوى للشرطة يوم الجمعة، مدعية أن الخاتم اختفى من غرفتها وتمت سرقته.ودون الكشف عن التفاصيل، قام فندق ريتز بالعثور على الخاتم يوم الأحد.كما ستعود المرأة الماليزية إلى فرنسا لتأخذ خاتمها من الفندق الذي عرض عليها ثلاث ليالٍ إضافية للتعويض عن أي إزعاج.