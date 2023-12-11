جريمة لم تُحل منذ الـ1984 لكن ملفها لم يقفل... وهذه آخر تطوراتها!

زيادة في أسعار تذاكر متحف اللوفر الفرنسي قبل 6 أشهر من الأولمبياد

زيادة في أسعار تذاكر متحف اللوفر الفرنسي قبل 6 أشهر من الأولمبياد

اختفى خاتمها الثمين في أحد أشهر فنادق فرنسا... بعد اتهامات بالسرقة: المكان الذي ظهر فيه الخاتم صادم!