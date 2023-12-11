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زيادة في أسعار تذاكر متحف اللوفر الفرنسي قبل 6 أشهر من الأولمبياد
منوعات
2023-12-11 | 03:54
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زيادة في أسعار تذاكر متحف اللوفر الفرنسي قبل 6 أشهر من الأولمبياد
زيادة في أسعار تذاكر متحف اللوفر الفرنسي قبل 6 أشهر من الأولمبياد
أعلن متحف اللوفر الفرنسي الجمعة عن زيادة في أسعار تذاكر دخوله التي لم تشهد أي تغيير منذ سبع سنوات، وبالتالي ستكون تكلفة زيارته أعلى خلال سنة 2024 التي تستضيف فيها العاصمة الفرنسية دورة الألعاب الأولمبية.
فاعتباراً من 15 كانون الثاني المقبل، يرتفع سعر الدخول إلى 22 يورو، بعدما بقيَ محدداً بـ17 يورو منذ عام 2017.
وتبلغ نسبة الزيادة 29 في المئة، أي أنها شبة مطابقة لنسبة التضخم البالغة 30 في المئة خلال الفترة نفسها، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك التابع للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
ولن تكون هذه الزيادة الوحيدة بالنسبة إلى السياح الذين سيأتون إلى باريس خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تقام من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب.
فسعر تذكرة المترو سيتضاعف تقريباً خلال الحدث، إذ سيرتفع من 2,10 يورو إلى أربعة للواحدة، ومن 16,90 للعشر إلى 32. أما متوسط سعر الليلة الفندقية في باريس ومنطقتها "إيل دو فرانس" فسيرتفع من 169 يورو في تموز 2023 إلى 699 يورو خلال الألعاب الأولمبية، بحسب تقرير أيلول الصادر عن هيئة السياحة.
ويُعدّ اللوفر المتحف الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، إذ بلغ عددهم 7,2 ملايين عام 2022، علماً أن رقماً قياسياً هو 10,2 ملايين زائر سُجّل عام 2018.
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