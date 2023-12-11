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وفاة 4 أشقاء صغار في حريق مرعب...إلى من وُجّهت التهمة؟

منوعات
2023-12-11 | 04:50
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وفاة 4 أشقاء صغار في حريق مرعب...إلى من وُجّهت التهمة؟
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وفاة 4 أشقاء صغار في حريق مرعب...إلى من وُجّهت التهمة؟

وفاة 4 أشقاء صغار في حريق مرعب...إلى من وُجّهت التهمة؟

تم توجيه الاتهام إلى إحدى الأمهات بسبب مقتل مجموعتين من التوائم في حريق منزل مرعب، وفقاً لموقع "ذا صن".

ووُجهت إلى ديفيكا روز، 29 عامًا، أربع تهم بالقتل غير العمد بعد وفاة أربعة أشقاء في حريق بجنوب لندن في كانون الأول 2021.

وخلال الحريق، توفيت مجموعتان من الأخوة التوأم، وهم، ليتون ولوغان هوث، البالغان من العمر ثلاث سنوات، وكيسون وبريسون هوث، البالغان من العمر أربع سنوات.

وكانت ديفيكا قد وصفت سابقًا معاناتها من اضطرارها للعيش من دون توأمها.

وقالت: "لا أستطيع تجاوز الأمر، لن أتغلب عليه أبدًا. لقد أضاءوا عالم الجميع وسأشعر بالأسف دائمًا لأنهم رحلوا بهذه السرعة".

ويُذكر أن الحريق الضخم كان قد اجتاح الطابق الأرضي بأكمله من المنزل، مما أدى إلى اختناق الأولاد الأربعة بالدخان.

ورغم سرعة وصول رجال الإطفاء إلى المكان، وانتشال الأطفال من الحريق، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذهم. 

ولم يتم ذكر سبب الحريق الذي حصل في المنزل.

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