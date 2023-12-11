أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يصيب أقل من أربعين شخصًا في العالم... مرض نادر استغرق حل لغزه أكثر من ثلاثة عقود أصاب والدة وطفليها وهذه قصتهم!

منوعات
2023-12-11 | 06:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يصيب أقل من أربعين شخصًا في العالم... مرض نادر استغرق حل لغزه أكثر من ثلاثة عقود أصاب والدة وطفليها وهذه قصتهم!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
يصيب أقل من أربعين شخصًا في العالم... مرض نادر استغرق حل لغزه أكثر من ثلاثة عقود أصاب والدة وطفليها وهذه قصتهم!

يصيب أقل من أربعين شخصًا في العالم... مرض نادر استغرق حل لغزه أكثر من ثلاثة عقود أصاب والدة وطفليها وهذه قصتهم!

تعاني الأم "نينا نزار" وابنيها من مرض نادر يدعى "يانسن" ويتسبب في انحناء العظام ويصيب أقل من عشرة أشخاص في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تكون الأخيرة أول شخص يشارك في تجربة علاجية يمكنها مساعدة أيضًا مرضى السرطان والكلى وغيرها من الحالات.

ويعاني مرضى "يانسن" من قصر القامة، وقصر الفكين، وصعوبة المشي، ويمكن أن يصابوا بأمراض الكلى ومضاعفات أخرى بسبب تراكم الكالسيوم.

وتروي نزار قصتها التي حيرت الأطباء لموقع "People" الالكتروني، إذ منذ طفولتها كانت عظامها ضعيفة، وخلال نموها، كانت تنحني بشكل مؤلم، واشتبه المتخصصون في إصابتها بشلل الأطفال. ولم يعرف أحد سبب ألمها الحقيقي إلا بعد بدء ظهور أعراض مشابهة على ابنها الصغير.

وبحلول الوقت الذي التقت فيه نزار بزوجها آدم تيم، كانت قد خضعت إلى حوالي ثلاثين عملية جراحية، كما أخبرها الأطباء أنها لن تنجب أطفالًا أبدًا، لكنها تزوجت في عام 2006، وبعد عامين، أنجبت نزار ابنها الأول.

وفي هذا السياق، أرسلت نزار صورًا شعاعية لابنيها ولنفسها إلى متخصصين حول العالم، والتي تظهر عليها علامات تشوهات في أطرافها وفي الرحم، ولكن دون رد. وأثناء زيارتها لعائلتها في الهند، ذهبت لرؤية عالم وراثة، وأخبرها بإصابتها هي وابنيها بمرض نادر وغير قابل للشفاء.

وبالتالي، تم تشخيص اصابتها مع ابنيها بمرض "يانسن"، وهو اضطراب في الهيكل العظمي يؤثر على أقل من أربعين شخصًا في كل أنحاء العالم .

وتصمم نزار،البالغة 45 عاما من العمر، والتي تعيش يوميا منذ صغرها مع هذا الوجع، على ايجاد علاج، وهذا السبب وراء انشائها مؤسسة "يانسن" عام 2017.

وتنتظر حاليا نزار بدء الاختبار على أمل أن تهب الأطفال طفولة أفضل، بحال الحصول على علاج من خلال هذه التجربة العلاجية، وسوف تتلقى حقنتي دواء يوميًا لمدة شهر تقريبًا.

آخر الأخبار

منوعات

أربعين

شخصًا

العالم...

استغرق

ثلاثة

والدة

وطفليها

قصتهم!

LBCI التالي
مراهقة أنجبت طفلتها سراً...وهكذا كشفت عن ولادتها لاحقاً!
عُثر على "أكثر من 100 ألف" محتوى جنسي... توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال في هذا البلد!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-21

خدعت والدتها بتنبؤات كاذبة وسرقت منها أكثر من 140 مليون دولار... مصيرها كان مأساويا وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-12-08

التف حول إصبعها خصلة من شعر والدتها... معاناة عاشتها رضيعة وهذه النتيجة (صورة)

LBCI
منوعات
2023-12-05

تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!

LBCI
منوعات
2023-12-05

عضتها سمكة قرش.. مقتل امرأة أربعينية بطريقة مروعة وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:00

في مشهد طريف...شاهدوا ماذا فعل هذا الفيل في المقهى! (صور)

LBCI
منوعات
09:48

أحرقوا جثتين وأقاموا جنازتين لفقيد واحد... فقدوا قريبهم لكن ما حصل معهم غريب جدا!

LBCI
منوعات
09:44

عُثر عليها جثة في شقتها... قتل حبيبته بدمٍ بارد وهذه التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
09:40

كيف أصبح الشوكولا الساخن مشروب الشتاء المفضل؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-10

هربت من زواج مدبّر... ابنة الـ19 سنة حاربت في سبيل حريّتها والمسار الذي اختارته صادم!

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-19

النائب غياث يزبك للـLBCI: المنطق الفرنسي حاول فرض ما يُسمى بالزواج القسريّ على اللبنانيين بما يعني التعايش بين الدولة والدويلة والحفاظ على سلاح حزب الله وتشريع كل ما هو خارج اطار الدستور وابقاء كلمة الفصل للحزب

LBCI
منوعات
2023-12-06

وفاة امرأة أمام زوجها خلال شهر العسل...إليكم التفاصيل المروعة!

LBCI
منوعات
2023-10-22

ابنة حاكم دبي الشيخة مهرة تعلن عن حملها بطفلها الأول... بهذه الطريقة! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:21

مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ: أغلبية الدول تريد المضي قدما لتحقيق المزيد من الطموح حول حماية البيئة من التلوث

LBCI
أخبار لبنان
08:04

عدد من القذائف سقط اليوم على مختلف البلدات الجنوبية...

LBCI
أخبار لبنان
07:15

عبد الهادي: ما يجري من مقاومة إٍسلامية أم فلسطينية له ظروفه وقواعد تنظمه

LBCI
أخبار لبنان
07:13

ما تفاصيل الاجتماع الذي دعا إليه بري؟ وما أهدافه؟

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تجاوب محليّ مع المطالبة العالمية... إضراب تضامنًا مع غزة

LBCI
أخبار دولية
06:10

كتائب القسام تؤكّد قصفها تل أبيب

LBCI
آخر الأخبار
05:40

سقوط عدد من القذائف على حمى راشيا الفخار - الفرديس

LBCI
آخر الأخبار
04:49

غارة إسرائيلية شُنّت على أطراف الريحان شمال الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
03:36

وزارة التربية تقفل أبوابها أيضًا تضامنًا مع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:08

اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة

LBCI
خبر عاجل
08:01

بري يدعو إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023

LBCI
خبر عاجل
12:50

جمعية مصارف لبنان تعلن إقفال المصارف غدًا الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

LBCI
خبر عاجل
15:09

الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا

LBCI
منوعات
16:02

امرأة تتبنى جروًا بعد أن أسقطه نسر في حديقتها... ثم اكتشفت الحقيقة: لم يكن كلبًا عادياً؟!

LBCI
أخبار لبنان
12:22

وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة غدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:01

الجيش الإسرائيلي يعلق على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم

LBCI
خبر عاجل
15:00

وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More