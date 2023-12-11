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"لقد كانت مجرد مزحة"... تجولت داخل سوبرماركت وبصقت في بعض الأطعمة قبل أن تعيدها الى الرفوف وهذا مصيرها! (فيديو)
منوعات
2023-12-11 | 06:54
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"لقد كانت مجرد مزحة"... تجولت داخل سوبرماركت وبصقت في بعض الأطعمة قبل أن تعيدها الى الرفوف وهذا مصيرها! (فيديو)
"لقد كانت مجرد مزحة"... تجولت داخل سوبرماركت وبصقت في بعض الأطعمة قبل أن تعيدها الى الرفوف وهذا مصيرها! (فيديو)
قامت عاملة في مستشفى تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، خلال ارتدائها الزي الرسمي، بتصوير نفسها وهي تبصق في بعض الأطعمة، في مقطع فيديو صادم – قبل أن تضعها مرة أخرى على رفوف السوبر ماركت.
وضحكت كريستي كينغ، البالغة من العمر 23 عامًا، بعد أن تناولت أنبوب برينغلز المقرمش وزجاجة من عصير البرتقال بينما كانت ترتدي بطاقة اسم المستشفى الصفراء وسترة زرقاء في المقطع الذي تمت مشاركته عبر الإنترنت.
وشوهدت اللقطات عشرات الآلاف من المرات.
وقد مثلت كينغ أمام رؤسائها هذا الأسبوع واستقالت قبل إقالتها، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وقال مصدر لصحيفة The Scottish Sun يوم الأحد: "إنه أمر مثير للاشمئزاز تمامًا. يجب أن تكون غبيًا لتفعل شيئًا كهذا، خاصة وأنت ترتدي الزي الرسمي... لا ينبغي لأي شخص يتصرف بهذه الطريقة أن يعمل في المستشفى... لقد أحرجت نفسها ودمرت حياتها المهنية حتى قبل أن تبدأ."
وساعدت كينغ، العاملة في مجال دعم الرعاية الصحية، من كيلمارنوك، الطاقم الطبي في رعاية المرضى في مستشفى في منطقة غلاسكو الكبرى عندما صورت المزحة قبل أيام.
ووضعت هاتفها المحمول على رف سوبر ماركت قبل أن تمسك بعلبة مقرمشة أرجوانية وزجاجة من عصير إنوسنت قبل أن تبصق فيهما ثم ضحكت.
ومن غير المعروف أي سوبر ماركت تم استهدافه. ويبدو أن كينغ، التي تعمل في NHS Greater Glasgow وClyde، قد شاركت الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم استدعاؤها لمواجهة رؤسائها، لكنها استقالت قبل بدء التحقيق رسميًا.
ويساعد العاملون في مجال دعم الرعاية الصحية الممرضات والمعالجين والقابلات وأطباء المستشفيات وغيرهم من الأطباء على تقديم العلاج للمرضى.
وقالت والدتها فيونا كينغ، 50 عامًا، "إنها تريد أن تنسى الأمر... لقد كانت مجرد مزحة حدثت بشكل خاطئ."
وتفاعل الجمهور مع الفيديو بالاشمئزاز، وكتب أحدهم: "لا ينبغي لها أن تعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بهذه الطريقة"، وعلّق آخر بالقول: " هذا أمر مقزز."
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