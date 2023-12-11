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أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!

منوعات
2023-12-11 | 07:46
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أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!
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أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!

أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!

كشفت "جيما لوفدين"، وهي أم لستة أطفال، عن كيفية تحضيرها لعشاء عيد الميلاد من خلال استخدام قطعتين من اللحوم فقط مقابل 7.58 جنيه إسترليني للجزء الواحد.

وعلى الرغم من تقديم لوفدين الطعام لثمانية أشخاص كل عام، إلا أنها تعلم كيفية خفض التكاليف وتوفير الجودة، حسب ما قالته لموقع "ذا صن".

وبالتالي، طاولة عشاء لوفدين مكونة من لحم الديك الرومي ولحم البقر والبطاطا والخضروات والجبن والقرنبيط، ووفرت "جيما" الأموال عن طريق الاستفادة إلى أقصى حد من بطاقات الولاء وتجميع النقاط في المتاجر الكبرى لشراء الأطباق الجانبية والخضار.

وأكدت لوفدين أنه يمكن القيام بذلك بتكلفة أقل باستخدام كميات أقل من اللحوم وشراء سلة اللحوم من بائع تجزئة عبر الإنترنت لأنها وجدت أنها أرخص من السوبر ماركت.

كما لجأت لوفدين دائمًا إلى استخدام الخضروات المتلوفة، والتي هُدرت ليس بالضرورة لأنها غير صالحة ولكن بسبب استغناء المطاعم والمتاجر عنها.

وقالت لوفدين، إنها اعتمدت الاحتفاظ ببقايا اللحوم في الثلاجة، لذلك تقوم بإذابة الجليد عنها عندما تحتاج إلى استخدامها.

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