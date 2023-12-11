أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!

"وصلت إلى منزل صامت"... اتصلت بها شقيقتها طلبا للمساعدة بعد شجار مع زوجها: "كنت في طريقي ولكن بعد فوات الأوان"!

"وصلت إلى منزل صامت"... اتصلت بها شقيقتها طلبا للمساعدة بعد شجار مع زوجها: "كنت في طريقي ولكن بعد فوات الأوان"!

اشتريا منزلاً في فرنسا بـ 12 ألف يورو من دون أن رؤيته... إليكم ما حدث بعدها!