مع الموسيقى الكلاسيكية... مزرعة تدلل الخراف لجزّ صوفها! (فيديو)

توفر مزرعة في نيوزيلدا أجواء هادئة جداً لخرافها قبل جزّ صوفها، من الموسيقى الكلاسيكية إلى المداعبات الخفيفة، على عكس ما يجري داخل الحظائر التي عادةً ما تكون مكتظة وصاخبة.

وقالت ستين روس، التي اشترت وزوجها جيف سنة 2017 المزرعة الكبيرة الواقعة في نطاق بحيرة هاويا في واناكا في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، إن "هدفنا يتمثل في أن تكون لدينا خراف سعيدة وهادئة، وهذا الموضوع يبدأ من الأسلوب الذي نستخدمه في التعامل معها".

ويُسمع صوت آلات الجز على وقع مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية تصدح في المكان داخل الحظيرة التي يتم فيها جزّ صوف الخراف من سلالة "مارينو".

ووفق وكالة فرانس برس، يُطلب من الجزازين أن ينجزوا عملهم ببطء ولطف، وتتأثر رواتبهم بأسلوبهم المُعتمد مع الخراف، إذ قد تنخفض في حال تعرّض أي خروف لكدمات أو جروح.

وبالتالي، فتُجرى عمليات الجزّ فوق أرضية ناصعة البياض لملاحظة أي آثار دم قد تنجم عن إصابة الخروف بجروح.

وفي هذه المزرعة، تُدرَّب كلاب المزرعة على عدم النباح، في حين تلقى الخراف المريضة معاملة خاصة.

وتُعدّ تربية الخراف عملاً شائعاً في نيوزيلندا، حيث تضم 25 مليون رأس خروف مقابل خمسة ملايين نسمة. وتُعتبر إحدى أهم الدول المصدّرة للحوم الخراف في العالم ولصوفها (325 مليون دولار)، مع كون الميرينو أحد أكثر الأنواع شعبية.

وقد يتمكّن أي عامل محترف في المجال، من جزّ ما يصل إلى 400 خروف يومياً ويجني تالياً ما يزيد عن 80 ألف دولار سنويا.

رايلاند جيمس – وكالة فرانس برس