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خاطف وقاتل أطفال تلاعب بالمحققين على مدى سنوات...وهذه هي الجرائم التي ارتكبها!
منوعات
2023-12-11 | 09:40
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خاطف وقاتل أطفال تلاعب بالمحققين على مدى سنوات...وهذه هي الجرائم التي ارتكبها!
خاطف وقاتل أطفال تلاعب بالمحققين على مدى سنوات...وهذه هي الجرائم التي ارتكبها!
تلاعب قاتل فتاة صغيرة بالمحققين أثناء بحثهم عن جثة سارة آن وود، التي من المرجّح أنها دفنت في مكب نفايات مع أطفال آخرين.
وكانت وود تبلغ من العمر 12 عامًا عندما اختفت خلال تجوّلها على الدراجة في 1993، في نيويورك.
واعترف لويس لينت جونيور باختطاف الفتاة وقتلها في عام 1996، لكنه أبقى موقع قبرها سراً لعقود من الزمن، بحسب موقع
"فوكس نيوز"
.
وأخبر أحد المحققين أنه بقي يزور لويس "قاتل الأطفال المختل عقلياً" على مدار 30 عاماً، من أجل الحصول على طرف خيط لهذه الجريمة.
وبعد تفتيشات عدة قاموا بها، راجع المحققون جميع مناقشاتهم السابقة مع لينت، وركزوا على مناسبة واحدة محددة حيث وصف الموقع الذي دفن فيه جثة سارة. لكنهم اكتشفوا لاحقاً أنه كان يتلاعب بهم بعد أن فتشوا المكان ووجدوه خالياً.
وقال المحقق: "أعتقد أنه لا يريد التخلي عن الموقع ليحتفظ بوجودها لنفسه. كانت هناك دائمًا هذه النظرية القائلة بأن هناك أطفالًا آخرين دُفنوا مع سارة، وهذه جرائم يمكن محاكمته عليها."
وكان لينت قد اعترف سابقاً باختطاف وقتل جيمس برناردو البالغ من العمر 12 عامًا، وتم العثور على جثة الصبي عارٍ ومشنوق. كما اعترف بقتل وود خلال نفس الاستجواب. وحُكم على لينت جونيور بالسجن مدى الحياة.
واعترف أيضًا باختطاف وقتل جيمس لوشر، 16 عامًا في عام 1992. لكنه تراجع لاحقًا، ولم تتمكن السلطات من تقديم قضية قوية بما يكفي لإدانته.
أما قضية سارة فلم يتم إغلاقها حتى اليوم، ولا يزال المحققون مصرّين على متابعتها.
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