إلى أصحاب "الأشجار الطبيعية"... حافظوا على زينة الميلاد بهذه الطرق!

معظم المنازل أصبحت مكسوة بأشجار عيد الميلاد في جميع أنحاء البلاد، ولكن مع بقاء أكثر من أسبوعين على العيد، شارك الخبراء كيفية الحفاظ على مظهر الشجرة "صحيًا".

وقال كريس بونيت، مؤسس شركة Gardening Express: "يشعر الكثير من الناس بالقلق بشأن الحفاظ على مظهر أشجارهم صحية طوال فترة العطلة، ويقوم الكثير منا بأمور تلحق الضرر بأشجار عيد الميلاد الخاصة بنا دون أن يدركوا، مثل تعريض الشجرة للكثير من الحرارة".

وأضاف: "هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتأكد من أن شجرتك ستظل تبدو طازجة وصحية حتى عيد الميلاد."

- شراء شجرة طبيعية: أفضل طريقة للحفاظ على مظهر الشجرة لفترة أطول هي التأكد من اختيار واحدة في حالة جيدة بالفعل. للتحقق من مدى صحة الشجرة، حاولوا تمرير يديكم عبر الفروع للتأكد من عدم سقوط الإبر.

- إلقاء الشجرة بعيدا عن الحرارة والأضواء: انتبهوا إلى مكان وضع الشجرة داخل المنزل وعدد الأضواء المزينة بها. تجنبوا وضع الشجرة بالقرب من المدفأة أو المشعاعات لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى جفاف الأشجار بشكل أسرع.

كما أوصى كريس بوضع الشجرة في مكان حيث يمكن الحصول على بضع ساعات من الضوء الطبيعي كل يوم.

- اختيار مصابيح LED: وتابع الخبير بالقول: "تطلق الأضواء العادية الكثير من الحرارة التي، كما نعلم، يمكن أن تجفف الشجرة. إذا كنتم تضعون الأضواء على شجرتكم، فكروا في اعتماد مصابيح LED. إنها لا تطلق حرارة أقل فحسب، بل إنها أيضًا أكثر كفاءة وتمنح الشجرة توهجًا أكثر نعومة."

- قص الجزء السفلي من الشجرة: عند شراء الشجرة، يكون البائع قد قطع الجزء السفلي منها بالفعل. ومع ذلك، قبل وضعها، من الجيد قصها مرة أخرى.

- التحقق من مستوى الماء يوميا: قد يتفاجأ البعض بكمية المياه التي تستهلكها الشجرة الطبيعية، حيث يمكنها شرب ما يصل إلى عدة لترات في الأسبوعين الأولين.

وأشار كريس: "عادةً ما تستهلك أشجار عيد الميلاد حوالي لتر إلى لترين من الماء يوميًا، لذا تأكدوا من مراقبة مستويات المياه وقوموا بزيادة هذا المستوى عند الضرورة".