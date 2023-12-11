أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
17
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
19
o
جبل لبنان
17
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إلى أصحاب "الأشجار الطبيعية"... حافظوا على زينة الميلاد بهذه الطرق!
منوعات
2023-12-11 | 09:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
إلى أصحاب "الأشجار الطبيعية"... حافظوا على زينة الميلاد بهذه الطرق!
معظم المنازل أصبحت مكسوة بأشجار عيد الميلاد في جميع أنحاء البلاد، ولكن مع بقاء أكثر من أسبوعين على العيد، شارك الخبراء كيفية الحفاظ على مظهر الشجرة "صحيًا".
وقال كريس بونيت، مؤسس شركة Gardening Express: "يشعر الكثير من الناس بالقلق بشأن الحفاظ على مظهر أشجارهم صحية طوال فترة العطلة، ويقوم الكثير منا بأمور تلحق الضرر بأشجار عيد الميلاد الخاصة بنا دون أن يدركوا، مثل تعريض الشجرة للكثير من الحرارة".
وأضاف: "هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتأكد من أن شجرتك ستظل تبدو طازجة وصحية حتى عيد الميلاد."
- شراء شجرة طبيعية: أفضل طريقة للحفاظ على مظهر الشجرة لفترة أطول هي التأكد من اختيار واحدة في حالة جيدة بالفعل. للتحقق من مدى صحة الشجرة، حاولوا تمرير يديكم عبر الفروع للتأكد من عدم سقوط الإبر.
- إلقاء الشجرة بعيدا عن الحرارة والأضواء: انتبهوا إلى مكان وضع الشجرة داخل المنزل وعدد الأضواء المزينة بها. تجنبوا وضع الشجرة بالقرب من المدفأة أو المشعاعات لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى جفاف الأشجار بشكل أسرع.
كما أوصى كريس بوضع الشجرة في مكان حيث يمكن الحصول على بضع ساعات من الضوء الطبيعي كل يوم.
- اختيار مصابيح LED: وتابع الخبير بالقول: "تطلق الأضواء العادية الكثير من الحرارة التي، كما نعلم، يمكن أن تجفف الشجرة. إذا كنتم تضعون الأضواء على شجرتكم، فكروا في اعتماد مصابيح LED. إنها لا تطلق حرارة أقل فحسب، بل إنها أيضًا أكثر كفاءة وتمنح الشجرة توهجًا أكثر نعومة."
- قص الجزء السفلي من الشجرة: عند شراء الشجرة، يكون البائع قد قطع الجزء السفلي منها بالفعل. ومع ذلك، قبل وضعها، من الجيد قصها مرة أخرى.
- التحقق من مستوى الماء يوميا: قد يتفاجأ البعض بكمية المياه التي تستهلكها الشجرة الطبيعية، حيث يمكنها شرب ما يصل إلى عدة لترات في الأسبوعين الأولين.
وأشار كريس: "عادةً ما تستهلك أشجار عيد الميلاد حوالي لتر إلى لترين من الماء يوميًا، لذا تأكدوا من مراقبة مستويات المياه وقوموا بزيادة هذا المستوى عند الضرورة".
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
شجرة
طبيعية
عيد الميلاد
زينة
مستوى المياه
قص الشجرة
خبير
فترة العطلة
الأعياد.
التالي
اختفى خاتمها الثمين في أحد أشهر فنادق فرنسا... بعد اتهامات بالسرقة: المكان الذي ظهر فيه الخاتم صادم!
اعتقدت أنها مصابة بالانفلوانزا حتى أصيبت بجرح كبير في مؤخرتها: هذا ما حصل معها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-07
كنيسة "الميلاد" في بيت لحم استبدلت شجرة عيد الميلاد بمجسم لرضيع وسط الأنقاض (صور وفيديو)
منوعات
2023-12-07
كنيسة "الميلاد" في بيت لحم استبدلت شجرة عيد الميلاد بمجسم لرضيع وسط الأنقاض (صور وفيديو)
0
منوعات
2023-12-05
اقتحم "غرينش" منزلهم وحطّم شجرة عيد الميلاد... صراخ وصدمة وبكاء ثم ظهرت الحقيقة: "يا له من موقف مضحك"! (فيديو)
منوعات
2023-12-05
اقتحم "غرينش" منزلهم وحطّم شجرة عيد الميلاد... صراخ وصدمة وبكاء ثم ظهرت الحقيقة: "يا له من موقف مضحك"! (فيديو)
0
منوعات
2023-12-02
ما هو اليوم الأمثل لوضع زينة عيد الميلاد؟
منوعات
2023-12-02
ما هو اليوم الأمثل لوضع زينة عيد الميلاد؟
0
منوعات
2023-11-09
أرادت وضع زينة عيد الميلاد مبكراً... مؤثرة تلقى حتفها بطريقة مأساوية! (صورة)
منوعات
2023-11-09
أرادت وضع زينة عيد الميلاد مبكراً... مؤثرة تلقى حتفها بطريقة مأساوية! (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
11:57
نجل ليبرون جيمس يستأنف اللعب بعد تعافيه من سكتة قلبية
رياضة
11:57
نجل ليبرون جيمس يستأنف اللعب بعد تعافيه من سكتة قلبية
0
منوعات
11:27
سرق وباع الهاتف المحمول الخاص بصديقه... جريمة قتل بدأت بجلسة احتساء للكحول!
منوعات
11:27
سرق وباع الهاتف المحمول الخاص بصديقه... جريمة قتل بدأت بجلسة احتساء للكحول!
0
منوعات
11:22
ثقب في السياج ساعد الكلاب على الهروب… والنتيجة مأساوية!
منوعات
11:22
ثقب في السياج ساعد الكلاب على الهروب… والنتيجة مأساوية!
0
منوعات
11:01
نزاع عائلي تحوّل الى جريمة بشعة... هجوم بالأسيد وتهديدات بالجملة!
منوعات
11:01
نزاع عائلي تحوّل الى جريمة بشعة... هجوم بالأسيد وتهديدات بالجملة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:49
غارة إسرائيلية شُنّت على أطراف الريحان شمال الليطاني
آخر الأخبار
04:49
غارة إسرائيلية شُنّت على أطراف الريحان شمال الليطاني
0
أخبار دولية
05:06
تحذيرات أوكرانيّة في حال انقسام الاتحاد الأوروبيّ
أخبار دولية
05:06
تحذيرات أوكرانيّة في حال انقسام الاتحاد الأوروبيّ
0
منوعات
2023-12-09
التواء 180 درجة في عمودها الفقري...كيف تغيرت حياة الأم لطفلين؟
منوعات
2023-12-09
التواء 180 درجة في عمودها الفقري...كيف تغيرت حياة الأم لطفلين؟
0
منوعات
09:11
مع الموسيقى الكلاسيكية... مزرعة تدلل الخراف لجزّ صوفها! (فيديو)
منوعات
09:11
مع الموسيقى الكلاسيكية... مزرعة تدلل الخراف لجزّ صوفها! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لبنان يشارك في منتدى اللاجئين في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لبنان يشارك في منتدى اللاجئين في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حذر في الداخل الإسرائيلي... لا حل حتى الساعة لدى تل أبيب لأزمة الحدود مع حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حذر في الداخل الإسرائيلي... لا حل حتى الساعة لدى تل أبيب لأزمة الحدود مع حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
وفد غربي في رفح… ماذا يفعل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
وفد غربي في رفح… ماذا يفعل؟
0
أخبار دولية
13:40
الإضراب الشامل من أجل قطاع غزة… كيف انطلق؟
أخبار دولية
13:40
الإضراب الشامل من أجل قطاع غزة… كيف انطلق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لبنان يقفل مؤسساته نصرة لغزة وسط تجاوب عالمي خجول
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لبنان يقفل مؤسساته نصرة لغزة وسط تجاوب عالمي خجول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لبناني يحصد جائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لبناني يحصد جائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 11/12/2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 11/12/2023
0
أخبار دولية
08:21
مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ: أغلبية الدول تريد المضي قدما لتحقيق المزيد من الطموح حول حماية البيئة من التلوث
أخبار دولية
08:21
مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ: أغلبية الدول تريد المضي قدما لتحقيق المزيد من الطموح حول حماية البيئة من التلوث
0
أخبار لبنان
08:04
عدد من القذائف سقط اليوم على مختلف البلدات الجنوبية...
أخبار لبنان
08:04
عدد من القذائف سقط اليوم على مختلف البلدات الجنوبية...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:01
بري يدعو إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023
خبر عاجل
08:01
بري يدعو إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023
2
فنّ
05:36
الجمهور يسأل زوج ماريتا الحلاني: "من هلق شلحتوا المحابس؟" (صورة)
فنّ
05:36
الجمهور يسأل زوج ماريتا الحلاني: "من هلق شلحتوا المحابس؟" (صورة)
3
خبر عاجل
15:09
الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا
خبر عاجل
15:09
الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا
4
منوعات
16:02
امرأة تتبنى جروًا بعد أن أسقطه نسر في حديقتها... ثم اكتشفت الحقيقة: لم يكن كلبًا عادياً؟!
منوعات
16:02
امرأة تتبنى جروًا بعد أن أسقطه نسر في حديقتها... ثم اكتشفت الحقيقة: لم يكن كلبًا عادياً؟!
5
منوعات
07:07
اشتريا منزلاً في فرنسا بـ 12 ألف يورو من دون رؤيته... إليكم ما حدث بعدها!
منوعات
07:07
اشتريا منزلاً في فرنسا بـ 12 ألف يورو من دون رؤيته... إليكم ما حدث بعدها!
6
تقارير نشرة الاخبار
17:01
الجيش الإسرائيلي يعلق على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم
تقارير نشرة الاخبار
17:01
الجيش الإسرائيلي يعلق على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم
7
خبر عاجل
15:00
وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية
خبر عاجل
15:00
وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية
8
منوعات
08:00
"وصلت إلى منزل صامت"... اتصلت بها شقيقتها طلبا للمساعدة بعد شجار مع زوجها: "كنت في طريقي ولكن بعد فوات الأوان"!
منوعات
08:00
"وصلت إلى منزل صامت"... اتصلت بها شقيقتها طلبا للمساعدة بعد شجار مع زوجها: "كنت في طريقي ولكن بعد فوات الأوان"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More