عُثر عليها جثة في شقتها... قتل حبيبته بدمٍ بارد وهذه التفاصيل!

ألقت الشرطة الأميركية القبض على حبيب موظفة في مجال التكنولوجيا في سان فرانسيسكو بتهمة القتل، حيث عُثر عليها متوفاة في شقتها الشهر الماضي.

وفي التفاصيل، تم القبض على سكوت فيشر، 29 عامًا، صباح الخميس في كونكورد، كاليفورنيا، على بعد حوالي 30 ميلاً شمال شرق شقة "بريسيديو هايتس"، حيث تم اكتشاف جثة كيمبرلي وونغ البالغة من العمر 27 عامًا أثناء فحص الرعاية الاجتماعية في 30 تشرين الثاني.

وقالت إدارة شرطة سان فرانسيسكو في بيان، إنه تم حجز فيشر في سجن مقاطعة سان فرانسيسكو ووجهت إليه تهمة القتل.

تم العثور على وونغ غير مستجيبة في شقتها في شارع كلاي حيث يُعتقد أنها عاشت مع فيشر. وحاول الضباط إنقاذ حياتها، لكن تم إعلان وفاتها في مكان الحادث.

وفي وقت مبكر من التحقيق، اشتبه المحققون في أن الوفاة كانت نتيجة للعنف المنزلي. ولا يزال من غير الواضح ما الذي دفع الضباط للاشتباه في فيشر.