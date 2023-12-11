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أحرقوا جثتين وأقاموا جنازتين لفقيد واحد... فقدوا قريبهم لكن ما حصل معهم غريب جدا!
منوعات
2023-12-11 | 09:48
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أحرقوا جثتين وأقاموا جنازتين لفقيد واحد... فقدوا قريبهم لكن ما حصل معهم غريب جدا!
أحرقوا جثتين وأقاموا جنازتين لفقيد واحد... فقدوا قريبهم لكن ما حصل معهم غريب جدا!
اضطرت عائلة إلى إقامة جنازة ثانية لأحد أقربائها بعد أن سلمتهم المستشفى الجثة الخطأ لحرقها.
وأقامت العائلة التي لم تذكر اسمها قداسًا قبل ثلاثة أسابيع، بعد أن تم حرق رفات شخص غريب في محرقة وادي سيرهوي.
وتبين منذ ذلك الحين أنه كان هناك خلط في المشرحة في مستشفى جامعة غرانغ في كومبران، جنوب ويلز، مما يعني أنه تم تقديم الجثة الخطأ.
وقد تم فتح تحقيق داخلي في الحادث وتم إرجاع الخطأ إلى "خطأ بشري معزول"، وفق ما نقل موقع
اندبندنت
.
وقال متحدث باسم مجلس الصحة بجامعة أنورين بيفان: "نشعر بحزن شديد إزاء ما حدث للعائلة، ونتحمل المسؤولية عن هذا الحادث المنفرد... لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى أسفنا.
وتابع: "لقد التقينا بالعائلة لإبلاغهم بالكامل بهذا الوضع ولتقديم الدعم الذي يحتاجون إليه".
ومضوا في طمأنة الجمهور بأن هذه حالة معزولة و"استثنائية". ويعتقد أيضًا أنه لا توجد عائلة معروفة للمريض الآخر الذي تم حرق جثته.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الصحة: "لا توجد كلمات يمكننا قولها، أو إجراءات يمكننا اتخاذها، يمكن أن تضع هذا الأمر في نصابه الصحيح. نحن نأسف بشدة، وأفكارنا ودعمنا الكامل تظل مع العائلة".
وقال متحدث باسم محرقة الجثث، وهي جزء من مجموعة Westerleigh، لصحيفة South WalesArgus: "نحن نفخر بتقديم رعاية ودعم استثنائيين لجميع العائلات التي نخدمها، وعلى هذا النحو فإننا نتعامل مع حقهم في الخصوصية على محمل الجد بشكل لا يصدق.".
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