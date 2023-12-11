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"أنا أبكي إذا دست على نملة أو ذبابة"... اغتصب سيدة بعد أن صورها من دون علمها ثم بكى: ما عُثر عليه في هاتفه مقزز!

"أنا أبكي إذا دست على نملة أو ذبابة"... اغتصب سيدة بعد أن صورها من دون علمها ثم بكى: ما عُثر عليه في هاتفه مقزز!







وتم القبض على الشاب البالغ من العمر 25 عامًا عبر كاميرات المراقبة وهو يتجول في شوارع لايتون بازارد، بيدز، في تشرين الثاني من العام الفائت قبل أن يتبع ضحيته "الضعيفة" عندما غادرت الحانة، وفق ما نقل موقع



وركض كادمان المريض والملتوي خلف المرأة وبدأ في تصويرها وهي تتبول في الزقاق دون علمها.



وتضمن مقطع الفيديو ومدته ثلاث دقائق لقطات لكادمان الذي كان يشعر بالاثارة وهو يدلي بتعليقات مثيرة للاشمئزاز حول أجزاء جسد المرأة.



ثم اغتصب كادمان ضحيته شفويا قبل أن تعتقله شرطة بيدفوردشير بالقرب من مكان الحادث بعد فترة وجيزة.



وفي مقابلته مع رجال الشرطة، والتي تم بثها مساء الأحد، نفى كادمان الاعتداء على ضحيته.



وقال للمحققة شونا بيركبي: "أنا أبكي إذا دست على نملة أو ذبابة، لا أستطيع أن أؤذي شخصًا بهذه الطريقة."



لكنه اعترف بتصويرها دون موافقتها، وتنهد: "أنا أكره نفسي حقًا وأنا آسف... إنه أمر مثير للاشمئزاز، لا أعرف لماذا فعلت ذلك... لقد خذلت ابني وعائلتي."



وأثناء محاكمته، سمعت محكمة لوتون كراون أن المرأة انفصلت عن أصدقائها وفقدت هاتفها المحمول.



لقد تمكنت من مغادرة الزقاق بعد دقائق قليلة من الهجوم وطلبت المساعدة من موظفي الباب في الحانة.



وتم فحص هاتف كادمان وتم العثور على مقاطع فيديو أخرى عدة لشابات أخريات صورهنّ دون علمهن.



وحقق المحقق بيركبي في القضية وعثر أيضًا على مقطع فيديو حميم لزوجين لم يعرفا أنه تم تصويرهما.



وفي آب، حكم على كادمان بالسجن لأكثر من تسع سنوات بتهمة الاغتصاب والتلصص وحيازة صور غير محتشمة وحيازة الحشيش.



وقال له القاضي إنه يشكل "خطراً على النساء" ووصف سلوكه بأنه "مفترس" و"محسوب".



تم التقاط مقابلة الشرطة الصادمة التي أجراها لوي كادمان على القناة الرابعة في برنامج 24 ساعة في حجز الشرطة بعد أن اعتدى بشكل مروع على امرأة في أحد الأزقة.وتم القبض على الشاب البالغ من العمر 25 عامًا عبر كاميرات المراقبة وهو يتجول في شوارع لايتون بازارد، بيدز، في تشرين الثاني من العام الفائت قبل أن يتبع ضحيته "الضعيفة" عندما غادرت الحانة، وفق ما نقل موقع ذا صن وركض كادمان المريض والملتوي خلف المرأة وبدأ في تصويرها وهي تتبول في الزقاق دون علمها.وتضمن مقطع الفيديو ومدته ثلاث دقائق لقطات لكادمان الذي كان يشعر بالاثارة وهو يدلي بتعليقات مثيرة للاشمئزاز حول أجزاء جسد المرأة.ثم اغتصب كادمان ضحيته شفويا قبل أن تعتقله شرطة بيدفوردشير بالقرب من مكان الحادث بعد فترة وجيزة.وفي مقابلته مع رجال الشرطة، والتي تم بثها مساء الأحد، نفى كادمان الاعتداء على ضحيته.وقال للمحققة شونا بيركبي: "أنا أبكي إذا دست على نملة أو ذبابة، لا أستطيع أن أؤذي شخصًا بهذه الطريقة."لكنه اعترف بتصويرها دون موافقتها، وتنهد: "أنا أكره نفسي حقًا وأنا آسف... إنه أمر مثير للاشمئزاز، لا أعرف لماذا فعلت ذلك... لقد خذلت ابني وعائلتي."وأثناء محاكمته، سمعت محكمة لوتون كراون أن المرأة انفصلت عن أصدقائها وفقدت هاتفها المحمول.لقد تمكنت من مغادرة الزقاق بعد دقائق قليلة من الهجوم وطلبت المساعدة من موظفي الباب في الحانة.وتم فحص هاتف كادمان وتم العثور على مقاطع فيديو أخرى عدة لشابات أخريات صورهنّ دون علمهن.وحقق المحقق بيركبي في القضية وعثر أيضًا على مقطع فيديو حميم لزوجين لم يعرفا أنه تم تصويرهما.وفي آب، حكم على كادمان بالسجن لأكثر من تسع سنوات بتهمة الاغتصاب والتلصص وحيازة صور غير محتشمة وحيازة الحشيش.وقال له القاضي إنه يشكل "خطراً على النساء" ووصف سلوكه بأنه "مفترس" و"محسوب".