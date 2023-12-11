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ثقب في السياج ساعد الكلاب على الهروب… والنتيجة مأساوية!
منوعات
2023-12-11 | 11:22
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ثقب في السياج ساعد الكلاب على الهروب… والنتيجة مأساوية!
ثقب في السياج ساعد الكلاب على الهروب… والنتيجة مأساوية!
توفيت امرأة بطريقة وحشية في حديقتها بعد أن هاجمتها ثلاثة كلاب مسعورة تابعة لجيرانها بعد هروبها عبر السياج، وفق ما نقله موقع "
Mirror
" البريطاني.
وفي تفاصيل الحادثة، تعرضت المرأة الخمسينية لهجوم هذه الكلاب العنيف في منتصف النهار تقريبًا في مدينة "نيوشورودا" اليونانية، والتي هربت إلى حديقة المرأة بعد عثورها على ثقب في السياج.
وقيل إن رجلاً أصم وأبكم كان يساعدها في الحديقة حينها، لكنه لم يتمكن من سماع الصراخ لأنها كانت بعيدة جداً.
ولدى وصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، عثروا على المرأة جثة، إذ كانت مصابة وتنزف بشدة ما صعّب مهمة إنقاذها وتم تأكيد وفاتها في مكان الحادث.
وتم القبض على صاحب الكلاب، البالغ من العمر 37 عامًا، كما نُقلت الكلاب إلى ملجأ مختص بتربيتها حيث سيتم قتلها بواسطة القتل الرحيم.
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الهروب…
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