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سرق وباع الهاتف المحمول الخاص بصديقه... جريمة قتل بدأت بجلسة احتساء للكحول!
منوعات
2023-12-11 | 11:27
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سرق وباع الهاتف المحمول الخاص بصديقه... جريمة قتل بدأت بجلسة احتساء للكحول!
سرق وباع الهاتف المحمول الخاص بصديقه... جريمة قتل بدأت بجلسة احتساء للكحول!
تعرض رجل للضرب حتى الموت على يد صديقه خلال نزاع حول هاتف محمول في ميروت بولاية أوتار براديش. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال المتهم وهو قاصر.
وكان الصبي قد سرق وباع الهاتف المحمول الخاص بصديقه شاكر. وكان شاكر يطلب من الصبي إعادة هاتفه، مما أدى إلى خلاف بين الثنائي، وفق ما نقل موقع
India Today
.
ويوم الأحد، التقى الثنائي وشربا الكحول معًا. وعندما طلب شاكر من الصبي مرة أخرى إعادة هاتفه المحمول، رفض بحجة نقص المال. وسرعان ما اندلع شجار وقام المتهم بالاعتداء على شاكر بالطوب، ما أدى إلى وفاته.
وقال مسؤول كبير في الشرطة، إن "شاكر والمتهم كانا مدمنين على الكحول، وتصاعد الخلاف حول الهاتف المحمول خلال جلسة شرب، مما أدى إلى وفاة شاكر"، مضيفا أنه تم تسجيل قضية والمتهم محتجز لدى الشرطة.
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