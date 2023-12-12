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نفوق نحو مئة فيل بسبب شحّ المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي

منوعات
2023-12-12 | 04:12
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نفوق نحو مئة فيل بسبب شحّ المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي
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نفوق نحو مئة فيل بسبب شحّ المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي

نفوق نحو مئة فيل بسبب شحّ المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي

نفق ما لا يقل عن مئة فيل بسبب شحّ المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي، على ما أفادت منظمة للرفق بالحيوان الاثنين.

وأشار الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، في بيان، إلى أنّ "موسم الجفاف الطويل تسبب في جفاف برك المياه التي كانت وفيرة سابقاً في متنزه وانغي الوطني، فاستحالت بركاً من الطين".

وأضاف "نفق ما لا يقل عن مئة فيل بسبب شح المياه".

وتبلغ مساحة متنزه وانغي الوطني الذي يضم حوالى 45 ألف فيل 14600 كيلومتر مربع.

وأشار الصندوق الدولي للرفق بالحيوان إلى أنّ "المتنزه مجهّز بـ104 آبار تعمل بالطاقة الشمسية، لكنّها بحسب الإدارة غير كافية لمواجهة موجات حرّ حادة تتسبب في جفاف نقاط المياه وتجبر الحيوانات البرية على التنقّل لمسافات طويلة بحثاً عن الماء والطعام".

وفي أيلول الفائت، أفادت هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي أن "حيوانات كثيرة" غادرت المتنزه الوطني بحثاً عن الماء والطعام في بوتسوانا المجاورة.

وقال الخبير في الصندوق الدولي للرفق بالحيوان فيليب كوفاوغا، إن نفوق الحيوانات المتوقع "ينبغي أن يُنظر إليه على أنه أحد مؤشرات المشاكل المعقدة والعميقة التي تهدد مسألة حفظ الموارد الطبيعية في المنطقة، والتي تفاقمت بسبب التغير المناخي".

وفي العام 2019، نفق أكثر من مئتي فيل في زيمبابوي، وفق الصندوق الدولي للرفق بالحيوان الذي يحذر من هذه "الظاهرة المتكررة".
 

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