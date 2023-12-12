بعد الجدل الذي أثارته حملتها الأخيرة... زارا تقدم إعتذاراً!

بعد الجدل الذي أثارته حملتها الأخيرة... زارا تقدم إعتذاراً!



كشفت شركة زارا أنها "تأسف" لحدوث "سوء فهم" بشأن الحملة الإعلانية الأخيرة التي أطلقتها وتعرضت على اثرها للانتقاد لاستخدامها صورًا تشبه صورًا من الحرب على غزة.



وسحبت زارا الصور المتبقية بعد أيام من ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي والشكاوى المقدمة إلى هيئة مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة.



وأظهرت إحدى الصور عارضة أزياء تحمل مجسما ملفوفا بالبلاستيك الأبيض.



وأشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الحملة الإعلانية تشبه الصور الصادرة من غزة.



لكن زارا قالت إن الحملة قدمت "سلسلة من الصور لمنحوتات غير مكتملة في استوديو النحاتين وتم إنشاؤها لغرض وحيد هو عرض الملابس المصنوعة يدويا في سياق فني".



وفي بيان صدر بعد أيام من ظهور الجدل لأول مرة، قالت زارا: "للأسف، شعر بعض العملاء بالإهانة من هذه الصور، التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئًا بعيدًا عما كان مقصودًا عندما تم إنشاؤها".