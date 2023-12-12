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بأقدام وأصابع فقودة... العائلة الملكية البريطانية تنشر صورة عيد الميلاد والغموض يخيّم على المشهد! (صورة)
منوعات
2023-12-12 | 06:47
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بأقدام وأصابع فقودة... العائلة الملكية البريطانية تنشر صورة عيد الميلاد والغموض يخيّم على المشهد! (صورة)
بأقدام وأصابع فقودة... العائلة الملكية البريطانية تنشر صورة عيد الميلاد والغموض يخيّم على المشهد! (صورة)
شارك أمير وأميرة ويلز، ويليام وكيت، صورة عائلتهما على الانستغرام، وهي بطاقة عيد الميلاد العائلية لعام 2023، ولكن ما لفت أنظار الجمهور هو اختفاء ساق الأمير ويليام وساق الأميرة كيت اليسرى، هذا وفقد الأمير لويس إصبعًا في الصورة، كما غلبت أجواء الغموض عليها.
وكانت الصورة باللونين الأسود والأبيض الأنيقين حيث ابتسم الوالدان إلى جانب أبنائهما الثلاثة، الأمير جورج والأمير لويس والأميرة شارلوت التي جلست على كرسي في مقدمة المجموعة.
وشكلت الصورة جدلًا واسعًا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان اللغز الأساسي اختفاء اصبع يد الأمير لويس اليسرى، حيث لوحظ أن إصبعه الأوسط يبدو مفقودًا.
واتضح أنه ببساطة ينشر أصابعه على نطاق واسع، ولكن بعد ذلك، ظل تفحص الصورة قائمًا وأدى بالبعض إلى التساؤل عما حدث لساق ويليام اليسرى.
وفي التفاصيل، بدا أن الأمير ويليام اتخذ وقفة واسعة إلى حد ما، الأمر الذي جعل ساقه اليمنى فقط هي المرئية، كما لا تظهر سوى إحدى قدمي الأميرة كيت خلف الكرسي الذي تجلس عليه ابنتها.
وتكهّن الكثيرون أن الصورة تم تعديلها بشكل سيء، ولكن قال مصدر ملكي لموقع "
دايلي ميل
" الالكتروني، إنها ليست فوتوشوب إذ أنه من المؤكد أن لويس لم يفقد إصبعه، وبالنسبة للأميرين، فمن الممكن أن ساق ويليام اليسرى كانت مخبأة خلف شارلوت وكانت كيت واقفة بقدم واحدة أمام الأخرى.
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