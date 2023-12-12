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"كيف سيجدني سانتا اذا لم أكن في منزلي؟"...قصة مؤلمة لطفل ووالدته طُردا من منزلهما قبل عيد الميلاد!

"كيف سيجدني سانتا اذا لم أكن في منزلي؟"...قصة مؤلمة لطفل ووالدته طُردا من منزلهما قبل عيد الميلاد!







واضطر مارسيل إلى الانتقال إلى غرفة في فندق مع والدته الأرملة سارة، بعد أن طردهما مالك المنزل، وقام ببيع شقتهما، بحسب موقع



ومارسيل، الذي يعاني من صعوبات في التعلم، لم يستطع أن يفهم لماذا فجأة لم يعد لديه غرفة نوم خاصة به.



ووصفت حكومة انكلترا عدد الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مؤقتة بأنها "أزمة صحية". وقال مارسيل: "أشعر بالوحدة بعض الشيء مع عدم وجود زوار، ولا يسمح لنا باصطحاب الحيوانات الأليفة إلى الفندق". "كيف سيجدني سانتا إذا كنا بلا مأوى؟". كانت هذه الكلمات المؤلمة التي قالها طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات لأمه، بعد أن وجدا نفسيهما من دون سقف فوق رأسيهما، قبل أسابيع من عيد الميلاد.واضطر مارسيل إلى الانتقال إلى غرفة في فندق مع والدته الأرملة سارة، بعد أن طردهما مالك المنزل، وقام ببيع شقتهما، بحسب موقع "ميرور" ومارسيل، الذي يعاني من صعوبات في التعلم، لم يستطع أن يفهم لماذا فجأة لم يعد لديه غرفة نوم خاصة به.ووصفت حكومة انكلترا عدد الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مؤقتة بأنها "أزمة صحية". وقال مارسيل: "أشعر بالوحدة بعض الشيء مع عدم وجود زوار، ولا يسمح لنا باصطحاب الحيوانات الأليفة إلى الفندق".