خطأ طبي أودى في حياة مراهق... تم "افتراض" حقيقة النتائج وهذه التفاصيل!

سمع تحقيق في بريطانيا عن وفاة مراهق كان محبوباً للغاية بعد تعرّضه "لخطأ فادح" أدّى إلى فشل الأطباء في اكتشاف ورم قابل للعلاج والذي كان من الممكن اكتشافه من خلال اختبار بول بسيط.

وفي التفاصيل، كان الشاب آدم علي البالغ من العمر 17 عاما، طالبًا ذكيًا، ومن المحتمل أن يكون حياً يرزق هنا اليوم" لو تم اكتشاف الورم في الوقت المناسب.

وبدلاً من ذلك، فإن اختبارات البول التي كانت ستؤدي إلى اكتشاف السرطان، المسمى ورم المستقتمات وهي من الأورام النادرة، وربما إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياة آدم، قد فشلت في ثلاث مراحل منفصلة، في أعوام 2013 و2014 و2015، حسبما استمعت محكمة برمنغهام كورونر.

ولم تتم معالجة أي من الاختبارات الثلاثة من قبل المختبر بسبب وجود مشاكل في العينات. كما أفاد تقرير "برمنغهام لايف" أن المسؤول "افترض" بشكل خاطئ أن النتائج عادت إلى طبيعتها عند التحقق من الملاحظات.

وقيل في جلسة المحاكمة إن النمو القابل للعلاج لم يتم اكتشافه لمدة سبع سنوات وذلك بسبب "الإهمال" من قبل مستشفى برمنغهام للأطفال.