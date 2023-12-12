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تخلى عن حبيبته الخمسينية وأجبرها على توضيب حقائبها... وسبب الانفصال صادم!
منوعات
2023-12-12 | 07:17
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تخلى عن حبيبته الخمسينية وأجبرها على توضيب حقائبها... وسبب الانفصال صادم!
تخلى عن حبيبته الخمسينية وأجبرها على توضيب حقائبها... وسبب الانفصال صادم!
أثار رجل يبلغ من العمر 57 عامًا، جدلًا بعد اعترافه بأنه قرر أنه يرغب بانجاب الأطفال بعد أن أصبحت حبيبته في مرحلة انقطاع الطمث، أي انقطاع دورتها الشهرية، ما دفعه إلى إنهاء علاقة عمرها 25 عامًا والتخلي عنها، بسبب رغبته في تكوين أسرة.
وقال الرجل لموقع "
Mirror
" الالكتروني، إنه عندما التقى هو وزوجته السابقة، كانت تصف نفسها بأنها شخص ناضج وواع، وعلى عكس النساء الأخريات اللواتي واعدهن، كما أنها لم تبدِ أي انزعاج في مسألة عدم الزواج.
وبعد السفر حول العالم وتخلي صديقته عن وظيفتها للتركيز على العمل الخيري، ووصول شريكته إلى "سن اليأس" أخبر الرجل أن وصوله إلى أواخر الخمسينيات من عمره جعله يعيد النظر في خيارات حياته، خصوصًا أن موضوع إنجاب الأطفال البيولوجيين أصبح مغلقًا إلى الأبد.
وفي هذا السياق، بعد أن أصبح مكتئبًا وأدرك رغبته في إنجاب أطفال بيولوجيين، قرر الانفصال عنها.
ومع تجاهل صديقته لمشاعره باعتبارها "أزمة منتصف العمر"، على حد قوله، وإخباره أنه "نرجسي" لعدم رغبته في التبني، طلب منها الرجل أن تنتقل إلى منزله الآخر لقضاء العطلات لمدة شهر حتى تجد مكانًا خاصًا بها للعيش فيه.
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