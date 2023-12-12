باربي وشاكيرا من بين الأكثر بحثًا في عام 2023!

باربي وشاكيرا من بين الأكثر بحثًا في عام 2023!



كشفت شركة غوغل أن فيلمي باربي وأوبنهايمر هما من الأفلام الأكثر بحثًا في عام 2023.



وتم البحث بشكل مكثف عن لاعبي كرة القدم كيليان مبابي وهاري كين، بينما كانت شاكيرا هي الأكثر بحثًا على غوغل في مجال الموسيقى.



وتعتمد النتائج على المصطلحات التي حققت أعلى ارتفاع في البحث في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة.



وحطم رواد السينما الأرقام القياسية من خلال رؤية باربي، حول الصحوة النسوية للدمية وأوبنهايمر حول تطور القنبلة الذرية.



ومن غير المستغرب أن العديد من عمليات البحث التي تم إجراؤها في عام 2023 كانت تبحث عن معلومات عن النجوم الذين ماتوا.



حصل نجم مسلسل Friends، ماثيو بيري، الذي توفي في تشرين الأول عن عمر يناهز 54 عامًا، على معظم عمليات البحث على مستوى العالم في هذه الفئة.



وكان لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، أحد أكثر الرياضيين بحثًا في عام 2023، بينما ظهر الإنجليزي هاري كين أيضًا في القائمة بعد انتقاله رفيع المستوى بقيمة 86.4 مليون جنيه إسترليني إلى بايرن ميونيخ في آب.



لكن الرياضي الأكثر بحثًا هو الاسم الذي قد لا يكون مألوفًا لدى الكثيرين في المملكة المتحدة، وهو نجم كرة القدم الأميركية دامار هاملين.