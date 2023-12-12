أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
17
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منعت أهلها من حضور حفل زفافها... والسبب غريب!
منوعات
2023-12-12 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
منعت أهلها من حضور حفل زفافها... والسبب غريب!
منعت أهلها من حضور حفل زفافها... والسبب غريب!
عبّرت عروس عن غضبها من والديها بعد أن رفضا دفع تكاليف زفافها، وقررت عدم دعوتهما إلى الحفل الذي خططت له طوال فصل الصيف.
وقالت العروس إنها حلمت دائما بالزواج، حيث أرادت القيام بحفل استقبال ضخم يحتوي على نقاط رئيسية تهمها مثل اللباس، والزهور، والرقصة الأولى التي قررتها.
وأصيبت العروس بالصدمة عندما كشف والداها، اللذان وعداها سابقًا بادخار المال للمناسبة، أنهما لن يدفعا الفاتورة بسبب نقص أموالهما في الآونة الأخيرة، والملفت للنظر أن الثنائي يعمل في وظائف عالية الأجر.
وعلى الرغم من محاولاتها للتفاهم معهم، ظل والداها متمسكين بقرارهما، حيث أبدت انزعاجها وأخبرتهما في النهاية عن عدم رغبتها في حضورهما بحال لم يشاركا في التكاليف.
واعترفت المرأة أنها أبعدت نفسها منذ ذلك الحين عن والديها، على الرغم من مناشدات أختها وأصدقائها لإعادة النظر في الموضوع لأنه "سخيف"، وفق ما نقل موقع "
Mirror
" الالكتروني.
آخر الأخبار
منوعات
أهلها
زفافها...
والسبب
غريب!
التالي
نفوق نحو مئة فيل بسبب شحّ المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي
نجل ليبرون جيمس يستأنف اللعب بعد تعافيه من سكتة قلبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
01:45
تأجيل مباريات الدوري التركي والسبب: لكمة "دنيئة" على وجه أحد الحكام!
رياضة
01:45
تأجيل مباريات الدوري التركي والسبب: لكمة "دنيئة" على وجه أحد الحكام!
0
صحف اليوم
23:35
"القوات" طلبت ضمانة لحضورها جلسة مجلس النواب التشريعية (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
23:35
"القوات" طلبت ضمانة لحضورها جلسة مجلس النواب التشريعية (الأنباء الكويتية)
0
فنّ
2023-12-11
هالي بيري تغنّي "وسّع وسّع" مع أحمد سعد بحضور نجوم عالميين (فيديو)
فنّ
2023-12-11
هالي بيري تغنّي "وسّع وسّع" مع أحمد سعد بحضور نجوم عالميين (فيديو)
0
صحف اليوم
2023-12-11
موسى للجمهورية: الاتصالات استمرت بين الكتل النيابية لتحديد الموقف من حضور الجلسة التشريعية
صحف اليوم
2023-12-11
موسى للجمهورية: الاتصالات استمرت بين الكتل النيابية لتحديد الموقف من حضور الجلسة التشريعية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:58
تكريم مهسا اميني "رمز الحرية"بعد وفاتها خلال مراسم منحها جائزة ساخاروف
منوعات
12:58
تكريم مهسا اميني "رمز الحرية"بعد وفاتها خلال مراسم منحها جائزة ساخاروف
0
منوعات
12:45
توفيت بعد زواجها السري من حبيبها...وهذا ما عانت منه ابنة الـ 29 عاماً!
منوعات
12:45
توفيت بعد زواجها السري من حبيبها...وهذا ما عانت منه ابنة الـ 29 عاماً!
0
منوعات
11:23
جرعة مميتة أدت إلى وفاة ابنة الـ 9 سنوات...ولهذا السبب أُعيد فتح التحقيق بعد أكثر من 20 عاماً!
منوعات
11:23
جرعة مميتة أدت إلى وفاة ابنة الـ 9 سنوات...ولهذا السبب أُعيد فتح التحقيق بعد أكثر من 20 عاماً!
0
منوعات
09:47
ذهبت إلى فراشها ثم استيقظت من غيبوبة في المستشفى بعد ستة أسابيع...إليكم القصة الكاملة!
منوعات
09:47
ذهبت إلى فراشها ثم استيقظت من غيبوبة في المستشفى بعد ستة أسابيع...إليكم القصة الكاملة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:36
المديرية العامة للطيران المدني أوضحت ما حصل اليوم في المطار: الامور عادت إلى طبيعتها
أخبار لبنان
11:36
المديرية العامة للطيران المدني أوضحت ما حصل اليوم في المطار: الامور عادت إلى طبيعتها
0
منوعات
2023-09-11
في يوم زفافها...لم تتزوج العريس بل والده والسبب صادم!
منوعات
2023-09-11
في يوم زفافها...لم تتزوج العريس بل والده والسبب صادم!
0
آخر الأخبار
15:01
رئيس بلدية رميش ميلاد العلم لـ "عشرين 30": بعد العام 2006 ازداد عدد الاصابات بالسرطان في الجنوب اثر استخدام الفوسفور ووزارة الزراعة في غيبوبة ونناشد رئيس الحكومة أن يفكر بالجنوب
آخر الأخبار
15:01
رئيس بلدية رميش ميلاد العلم لـ "عشرين 30": بعد العام 2006 ازداد عدد الاصابات بالسرطان في الجنوب اثر استخدام الفوسفور ووزارة الزراعة في غيبوبة ونناشد رئيس الحكومة أن يفكر بالجنوب
0
منوعات
2023-11-27
ضبطت زوجها يخونها مع رجال آخرين...ولهذا السبب الصادم ألقى اللوم عليها!
منوعات
2023-11-27
ضبطت زوجها يخونها مع رجال آخرين...ولهذا السبب الصادم ألقى اللوم عليها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
إستهداف إسرائيلي يطال محيط إحدى المدارس في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:55
إستهداف إسرائيلي يطال محيط إحدى المدارس في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:48
توزيع بذار القمح الطري في مصلحة زراعة بعلبك - دورس
أخبار لبنان
06:48
توزيع بذار القمح الطري في مصلحة زراعة بعلبك - دورس
0
أخبار دولية
04:27
رئاسة مؤتمر المناخ الإماراتية تقول إنها تسعى لإيجاد توافق حول نسخة جديدة من مشروع الإتفاق
أخبار دولية
04:27
رئاسة مؤتمر المناخ الإماراتية تقول إنها تسعى لإيجاد توافق حول نسخة جديدة من مشروع الإتفاق
0
أخبار دولية
23:25
صاروخ حوثي يصيب ناقلة نروجية قبالة ساحل اليمن
أخبار دولية
23:25
صاروخ حوثي يصيب ناقلة نروجية قبالة ساحل اليمن
0
أخبار دولية
17:09
بوريل: التكتل الاوروبي سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف
أخبار دولية
17:09
بوريل: التكتل الاوروبي سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف
0
أخبار دولية
16:59
ميلر: تتوقع من كل دولة نزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب
أخبار دولية
16:59
ميلر: تتوقع من كل دولة نزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب
0
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
0
أخبار دولية
16:54
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي
أخبار دولية
16:54
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
كيف يواجه لبنان التغير المناخي في ظل أزمته المالية والسياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
كيف يواجه لبنان التغير المناخي في ظل أزمته المالية والسياسية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:36
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:36
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
2
خبر عاجل
10:14
نتنياهو: لدينا اختلاف مع واشنطن على اليوم التالي بعد الحرب ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو
خبر عاجل
10:14
نتنياهو: لدينا اختلاف مع واشنطن على اليوم التالي بعد الحرب ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو
3
فنّ
05:21
فيديو نانسي عجرم يحصد مليونيّ مشاهدة... وحملة "انفولو" بسبب ما فعلته
فنّ
05:21
فيديو نانسي عجرم يحصد مليونيّ مشاهدة... وحملة "انفولو" بسبب ما فعلته
4
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
5
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
6
أخبار لبنان
07:42
مطار رفيق الحريري الدولي يغرق بالمياه... وتجمع لحبات البرد (صور وفيديوهات)
أخبار لبنان
07:42
مطار رفيق الحريري الدولي يغرق بالمياه... وتجمع لحبات البرد (صور وفيديوهات)
7
فنّ
05:17
ريما فقيه تستعرض حملها بلباس جريء (صور)
فنّ
05:17
ريما فقيه تستعرض حملها بلباس جريء (صور)
8
آخر الأخبار
17:27
مصادر مصرية لسكاي نيوز عربية: إسرائيل تطلب وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة في إطار هدنة إنسانية بغزة
آخر الأخبار
17:27
مصادر مصرية لسكاي نيوز عربية: إسرائيل تطلب وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة في إطار هدنة إنسانية بغزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More