اكتشافُ أثار فرحة عيد الميلاد... فقد خاتمه الذهبي ولن تصدقوا أين عُثر عليه!

اكتشافُ أثار فرحة عيد الميلاد... فقد خاتمه الذهبي ولن تصدقوا أين عُثر عليه!



قال رجل فقد خاتمه الذهبي في النفايات إنه "لا يستطيع التعبير" بعد أن تمكن موظفو إعادة التدوير من العثور عليه.



وفي التفاصيل، كان باتريك، الذي لم يرغب في الكشف عن لقبه، قد فقد خاتمه الثمين عندما انزلق من إصبعه أثناء قيامه بإعادة تدوير الزجاجات في تويفورد، بيركشاير.



وقال إنه شعر "بصدمة" عندما أدرك أن الهدية التي قدمها بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر عام 1979 قد وصلت.



وأوضح باتريك: "تعجز الكلمات عن التعبير وأنا ممتن جدًا لجميع الموظفين الذين شاركوا في البحث. ويسعدني جدًا استعادته".



ومن جهتها، قالت شركة النفايات إنه تم العثور عليها بفضل "الجهود الحثيثة" للموظفين "على الرغم من الصعوبات التي تحول دون العثور عليها"، مضيفة إن هذا الاكتشاف "أثار فرحة عيد الميلاد".