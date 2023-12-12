0min

جرعة مميتة أدت إلى وفاة ابنة الـ 9 سنوات...ولهذا السبب أُعيد فتح التحقيق بعد أكثر من 20 عاماً!

جرعة مميتة أدت إلى وفاة ابنة الـ 9 سنوات...ولهذا السبب أُعيد فتح التحقيق بعد أكثر من 20 عاماً!







وتوفيت رايشيل فيرجسون، في بريطانيا في 2001 بعد العملية، بحسب موقع



وقال الطبيب الشرعي جو ماكريسكن إن وفاة رايشيل كانت بسبب تورم الدماغ ونقص صوديوم الدم.



وكانت واحدة من خمسة أطفال تم فحص علاجهم في المستشفى في تحقيق نقص صوديوم الدم الذي طال أمده. وأمر المدعي العام لأيرلندا الشمالية بإجراء تحقيق في وفاتها في عام 2022.



ووجد رئيس التحقيق السيد القاضي أوهارا في عام 2018 أن وفاة رايشيل ووفاة آدم سترين وكلير روبرتس كانت نتيجة الإهمال و "فشل منهجي تام".



بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات منذ أكثر من 20 عامًا، بسبب إجراء عملية "الزائدة"، توصلت التحقيقات أنه كان خطأً بشرياً، حيث تم إعطاؤها جرعة مميتة من السوائل عن طريق الوريد.وتوفيت رايشيل فيرجسون، في بريطانيا في 2001 بعد العملية، بحسب موقع "ميرور" وقال الطبيب الشرعي جو ماكريسكن إن وفاة رايشيل كانت بسبب تورم الدماغ ونقص صوديوم الدم.وكانت واحدة من خمسة أطفال تم فحص علاجهم في المستشفى في تحقيق نقص صوديوم الدم الذي طال أمده. وأمر المدعي العام لأيرلندا الشمالية بإجراء تحقيق في وفاتها في عام 2022.ووجد رئيس التحقيق السيد القاضي أوهارا في عام 2018 أن وفاة رايشيل ووفاة آدم سترين وكلير روبرتس كانت نتيجة الإهمال و "فشل منهجي تام".