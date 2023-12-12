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توفيت بعد زواجها السري من حبيبها...وهذا ما عانت منه ابنة الـ 29 عاماً!

توفيت بعد زواجها السري من حبيبها...وهذا ما عانت منه ابنة الـ 29 عاماً!







وتوفيت الشابة بشكل مأساوي يوم السبت عن عمر يناهز 29 عامًا بعد معركتها مع المرحلة الرابعة من سرطان الغدة الكظرية.



ويُذكر أن آنا تزوجت سراً من شريكها في 4 آذار في جورجيا، وفق موقع



وبدأت آنا وإلدريدج المواعدة لأول مرة في عام 2017 بعد طلاقها من زوجها السابق مايكل كاردويل الذي أنجبت منه طفلين.



وكانت آنا قد خاضت معركة جحيمية مع السرطان لمدة 10 أشهر، وتوفيت محاطة بعائلتها من حولها.



آنا كاردويل تزوجت سرًا من حبيبها إلدريدج توني بعد تشخيص إصابتها بالسرطان.وتوفيت الشابة بشكل مأساوي يوم السبت عن عمر يناهز 29 عامًا بعد معركتها مع المرحلة الرابعة من سرطان الغدة الكظرية.ويُذكر أن آنا تزوجت سراً من شريكها في 4 آذار في جورجيا، وفق موقع "ميرور" وبدأت آنا وإلدريدج المواعدة لأول مرة في عام 2017 بعد طلاقها من زوجها السابق مايكل كاردويل الذي أنجبت منه طفلين.وكانت آنا قد خاضت معركة جحيمية مع السرطان لمدة 10 أشهر، وتوفيت محاطة بعائلتها من حولها.