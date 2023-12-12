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شركة سكك حديد إسبانية تحظر دراجات السكوتر في قطاراتها

منوعات
2023-12-12 | 14:30
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شركة سكك حديد إسبانية تحظر دراجات السكوتر في قطاراتها
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شركة سكك حديد إسبانية تحظر دراجات السكوتر في قطاراتها

شركة سكك حديد إسبانية تحظر دراجات السكوتر في قطاراتها

حُظر منذ الثلاثاء اصطحاب دراجات السكوتر في قطارات شركة السكك الحديد الإسبانية "رينفي"، بسبب خطر احتراق بطارياتها.

وقالت الشركة الإسبانية في بيان إنّ "رينفي حظرت حيازة دراجات السكوتر في كل قطاراتها" بسبب "الخطر الذي تحمله هذه المركبات لناحية احتراق بطارياتها، وهو ما تمت ملاحظته اخيراً في بعض وسائل النقل العام".

واتخذت شركة "ويغو سباين"، الفرع الإسباني في الهيئة الفرنسية للسكك الحديد "اس ان سيه اف"، القرار نفسه الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأوضحت شركة "ويغو" التي توفر رحلات في إسبانيا منذ العام 2021 أنّ "احتمال أن تشتعل دراجة سكوتر في القطار ضئيل، لكن نظراً لخطورة هذا الاحتمال، نفضّل تقليصه قدر الإمكان من خلال حظر حيازة دراجات السكوتر".

وفي أوروبا، سبق أن حظرت مدن عدة دراجات السكوتر في المترو، على غرار لندن التي أصدرت القرار قبل عامين وهامبورغ في الصيف الفائت. واتخذت بعض شركات القطارات في المملكة المتحدة القرار نفسه.

وفي إسبانيا، حظرت منطقة كاتالونيا في مطلع العام دراجات السكوتر في وسائل النقل العام، بعد حريق نشب في احد القطارات. وحذت مدريد حذو كاتالونيا بعد انفجار دراجة سكوتر في مترو العاصمة الإسبانية في 17 تشرين الاول، ما أدى إلى احتراق جزء من القطار.


 
 

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