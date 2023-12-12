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امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!

منوعات
2023-12-12 | 13:53
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امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!
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امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!

امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!

تحدثت امرأة عن عدم مشاركتها نفس السرير مع زوجها على الرغم من أن علاقتهما جيدة، بحسب موقع "ذا صن".

وشاركت تيفاني تشيسون ترتيبات نومها غير التقليدية عبر مقطع فيديو نُشر على قناتها على تيك توك.

وقالت في الفيديو: "أعتقد أن الكثير من الناس سوف يتفاجأون بمعرفة عدد الأزواج الذين لا يتشاركون السرير فعليًا، وذلك لأن هناك الكثير من الوصمة والعار حول ذلك. ولدينا فكرة مفادها أنه إذا لم تشاركا السرير، فهذا يعني أن هناك خطأ ما في علاقتكما، ولكن بالنسبة لي، الأمر على العكس تمامًا."

وأوضحت تيفاني أن زواجها يسير على ما يرام، رغم أنها وزوجها شون ينامان في غرف مختلفة.

وقالت إنها وزوجها لديهما روتين نوم مختلف تمامًا. فعلى سبيل المثال، تستيقظ  تيفاني للذهاب إلى العمل في الساعة 4:45، بينما يؤجل شون منبهه ويستيقظ في وقت متأخر جدًا. وهي تحب الفراش القطني بينما يحب زوجها الفراش الناعم.

وقالت إن هذه الاختلافات في روتينهما الليلي المفضل هي "الوصفة المثالية للشجار"، لذا فإن النوم في أسرة منفصلة يساعد على منع الشجار، ويحافظ على صحة زواجهما.

وأضافت تيفاني إنه عندما تنام بجانب زوجها في نفس السرير مع بعضهما البعض، فإن ذلك "يبدو وكأنه متعة صغيرة". وقالت: "المسافة تجعل القلب يعشق".

وذكرت تيفاني إن جميع الأشخاص في دائرة أصدقائها تقريبًا لا يتشاركون السرير مع شريكهم، على الأقل في بعض ليالي الأسبوع.

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