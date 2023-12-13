قتل جارته المسنة بطاولة القهوة... فهل تُبرر المحكمة جريمته؟

قام رجل في بريطانيا على تنفيذ جريمة بحق جارته المسنة، بعدما ضربها حتى الموت بطاولة القهوة الخاصة بها ما أكّد أنه كان متأثراً بشكل كبير بأعراض إدمان الكحول في ذلك الوقت.

ووفق موقع " ديلي ميل "، نفى لورانس بيرتون قتل المسنة بولين كوين، 73 عامًا، بعد الهجوم على منزلها في رايتون سبير، ووركسوب، نوتنغهامشاير ببريطانيا، في 9 تشرين الثاني 2021.

ولم يقدم بيرتون، 63 عاما، الذي كان في الوقت الّذي نفذ فيه الهجوم محكوما عليه بالسجن مدى الحياة لقتله شقيقتين في عام 1996، أدلة خلال محاكمته في محكمة نوتنغهام كراون.

يوم الاثنين، أُبلغ المحلفون بأن بيرتون، الذي اعترف لخدمات الطوارئ بأنه مدمن على الكحول، قد شرب عدة جرعات من مشروب الرام وما لا يقل عن ربع زجاجة من الفودكا في صباح يوم الهجوم.

وقال الطبيب النفسي الشرعي أثناء تقديم الأدلة للدفاع، إن إدمان الكحول يشكل "شذوذًا عقليًا" وأن أعراض الانسحاب يمكن أن تؤثر على حالة بيرتون العقلية بحلول الوقت الذي قتل فيه السيدة كوين في حوالي الساعة الرابعة مساءً.

وأفادت التقارير بأن بيرتون ضرب السيدة كوين حتى الموت بالطاولة، مما أدى إلى إصابتها بـ 29 إصابة، وكان مسيطرًا على تصرفاته في ذلك الوقت.

وينفي بيرتون جريمة القتل لكنه اعترف بالفعل بتهمة السرقة.

وذكرت المعلومات أن المحاكمة لا تزال مستمرة.