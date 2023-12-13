هجرها أب طفليها قبل عيد الميلاد... لم تمنحه ما يكفي من الجنس!

روت سيدة قصة مأساوية عن حبيبها، الّذي هجرها عبر رسالة نصية قبل فترة قصيرة من عيد الميلاد وانتقل للعيش مع عشيقته الّتي لم تكن تعلم بوجودها.

واشتكت السيدة المجهولة لموقع " ذا صن " البريطاني أن والدته تجرأت واعترفت لها أن ابنها هجرها "لأنها لم تمنحه ما يكفي من الجنس" بدلاً من مواساتها.

وقالت: "أنا غاضبة تمامًا. لقد كان متكتما للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية واعتقدت أنه كان يخطط لحفل زفافنا. إنه يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويبدو أن هذه المرأة انضمت إلى فريق عمله، بحسب والدته".

وأضافت: "عمري 35 عامًا أما هو فيبلغ 34 عامًا. كنا معًا لمدة ثماني سنوات ولدينا طفلان صغيران، وقد دمرهما اختفاء والدهما قبل عيد الميلاد مباشرة".

وتابعت: "لم نره إلا نادرًا، إذ يبدو أنه مشغول جدًا بإعداد منزله الجديد. لذلك يرسل والدته لاصطحاب طفلينا لقضاء فترة ما بعد الظهر معه في منزلها".

أما في ما يخصّ والدة حبيبها السابق، فقالت السيدة المجهولة: "أخشى رؤية والدته، الّتي تحبطني في كل فرصة. لقد كنا دائمًا على ما يرام، ولكن في المرة الأخيرة التي زارتني فيها، كانت تهاجمني لأنني لم أبذل قصارى جهدي، الأمر الّذي أدّى إلى خلق فرصة لعشيقته الجديدة".