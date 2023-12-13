أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
حفلات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حالة نادرة لحمل خارج الرحم...لم تكتشف حملها إلا في الأسبوع الـ 23 وهذه القصة الكاملة!
منوعات
2023-12-13 | 04:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حالة نادرة لحمل خارج الرحم...لم تكتشف حملها إلا في الأسبوع الـ 23 وهذه القصة الكاملة!
حالة نادرة لحمل خارج الرحم...لم تكتشف حملها إلا في الأسبوع الـ 23 وهذه القصة الكاملة!
أصيبت امرأة تعاني من تقلصات وانتفاخ في المعدة بالصدمة عندما اكتشفت أنها حامل بطفل في الأسبوع الـ 23.
وعانت المرأة البالغة من العمر 37 عامًا من حمل خارج الرحم، وهو أمر نادر، مما يعني أن الطفل ينمو في أمعائها، وفقاً لموقع
"ذا صن"
.
وفي حالة الحمل خارج الرحم، تنغرس البويضة المخصبة التي تنمو في النهاية لتصبح طفلًا خارج بطانة الرحم. ومن الشائع أن يحدث هذا في قناة "فالوب"، التي تربط المبيضين بالرحم.
وعندما تلتصق بويضة بها، فهذا يعني أن الأخيرة لن تتطور إلى طفل، وقد تتعرض صحة المرأة للخطر إذا تركت دون علاج. ومن النادر جدًا أن تنغرس البويضة في مكان آخر غير الأعضاء التناسلية الأنثوية.
وبعد أن عانت المرأة من تقلصات في المعدة لمدة 10 أيام، ذهبت إلى قسم الطوارئ، حيث لاحظ الأطباء أنها بدت حاملاً أثناء الفحص البدني والموجات فوق الصوتية.
وعلى الرغم من أنها كانت قد حملت مرتين بشكل طبيعي سابقاً، إلا أن المزيد من الفحوصات أظهرت أن هذا الجنين "ذو الشكل الطبيعي" كان ينمو في بطنها، مما دفع الأطباء إلى تشخيص إصابة المرأة بحمل نادر في البطن، خارج الرحم.
علماً أنه يمكن لهذا الأمر أن يسبب تهديداً كبيراً لحياة الأم بسبب تأثيره على الأعضاء الحيوية. كما أنه من النادر أن يستمر هذا النوع من الحمل لمدة 20 أسبوعًا.
ونظرًا لأن المرأة كانت معرضة بشكل كبير لخطر الإصابة بنزيف حاد وكان هناك أيضًا خطر وفاة الطفل، نُقلت إلى مستشفى متخصص.
وعندما أكمل الحمل 29 أسبوعًا، خضعت المرأة لعملية جراحية حيث قام الأطباء بقطع بطنها، تسمى عملية فتح البطن، وولدت الطفل رغم كل الصعاب.
وتم نقل الطفل إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.
وبينما خرجت الأم من المستشفى بعد 25 يومًا، استغرق الأمر شهرين حتى يعود طفلها إلى المنزل.
آخر الأخبار
منوعات
حمل
خارج
رحم
طفل
التالي
قتل جارته المسنة بطاولة القهوة... فهل تُبرر المحكمة جريمته؟
عُذبت وجُوّعت وضُربت حتى الموت... مصير سيدة تحوّل إلى جحيم خلال أشهر!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-23
وزير خارجية ايران يلتقي في الدوحة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
آخر الأخبار
2023-11-23
وزير خارجية ايران يلتقي في الدوحة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
0
خبر عاجل
2023-11-21
الخارجية القطرية: نعلن نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس والإتفاق يشمل تبادل ٥٠ امرأة وطفلًا من الأسرى في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطين
خبر عاجل
2023-11-21
الخارجية القطرية: نعلن نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس والإتفاق يشمل تبادل ٥٠ امرأة وطفلًا من الأسرى في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطين
0
آخر الأخبار
2023-11-16
وزير الخارجية الأردني للجزيرة: على إسرائيل أن تتحمل تبعات ما تقوم به في غزة وهي تعمل على إنتاج بيئة عنف ورفض
آخر الأخبار
2023-11-16
وزير الخارجية الأردني للجزيرة: على إسرائيل أن تتحمل تبعات ما تقوم به في غزة وهي تعمل على إنتاج بيئة عنف ورفض
0
آخر الأخبار
2023-11-13
الخارجية الإيرانية: إسرائيل ترتكب جرائم غير قابلة للوصف في غزة والولايات المتحدة تتحمل المسؤولية
آخر الأخبار
2023-11-13
الخارجية الإيرانية: إسرائيل ترتكب جرائم غير قابلة للوصف في غزة والولايات المتحدة تتحمل المسؤولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:21
الأمير هاري وميغان ماركل من "أكبر الفاشلين" للعام 2023... وهذه هي الأسباب!
منوعات
06:21
الأمير هاري وميغان ماركل من "أكبر الفاشلين" للعام 2023... وهذه هي الأسباب!
0
منوعات
06:05
جريمة قتل طفل بعمر الـ 8 أسابيع...من هما المشتبه بهما؟
منوعات
06:05
جريمة قتل طفل بعمر الـ 8 أسابيع...من هما المشتبه بهما؟
0
منوعات
06:00
هجرها أب طفليها قبل عيد الميلاد... لم تمنحه ما يكفي من الجنس!
منوعات
06:00
هجرها أب طفليها قبل عيد الميلاد... لم تمنحه ما يكفي من الجنس!
0
منوعات
05:00
قتل جارته المسنة بطاولة القهوة... فهل تُبرر المحكمة جريمته؟
منوعات
05:00
قتل جارته المسنة بطاولة القهوة... فهل تُبرر المحكمة جريمته؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل من تسوية تعمل عليها واشنطن على الجبهة الاسرائيلية الشمالية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل من تسوية تعمل عليها واشنطن على الجبهة الاسرائيلية الشمالية؟
0
منوعات
2023-11-08
شركة عالمية تؤكد إصابة شخص بالتسمم بعد تناول أحد مشروباتها الغازية... وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-08
شركة عالمية تؤكد إصابة شخص بالتسمم بعد تناول أحد مشروباتها الغازية... وهذه التفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-27
تمديد الهدنة الانسانية في غزة ليومين... كيف كانت ساعات التفاوض؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-27
تمديد الهدنة الانسانية في غزة ليومين... كيف كانت ساعات التفاوض؟
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-26
آخر قمر عملاق لهذا العام يظهر في هذا التاريخ ولن نشهده من جديد قبل هذا الموعد... استعدوا!
علوم وتكنولوجيا
2023-09-26
آخر قمر عملاق لهذا العام يظهر في هذا التاريخ ولن نشهده من جديد قبل هذا الموعد... استعدوا!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:34
المؤتمر العالميّ للاجئين في جنيف بدأ... وهذه التفاصيل الأولى
أخبار دولية
04:34
المؤتمر العالميّ للاجئين في جنيف بدأ... وهذه التفاصيل الأولى
0
أخبار دولية
16:47
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة
أخبار دولية
16:47
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
في معرض جدة للكتاب مبادرة المؤلف السعودي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
في معرض جدة للكتاب مبادرة المؤلف السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ساعات حاسمة ضمن كوب 28 ومحاولة لتقريب الانظار
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ساعات حاسمة ضمن كوب 28 ومحاولة لتقريب الانظار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
30 في المئة نسبة النمو السنوي في العلاقات التجارية الصينية - السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
30 في المئة نسبة النمو السنوي في العلاقات التجارية الصينية - السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كلام الليل يمحوه النهار.. هل يطبق هذا المثل على الحوثيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كلام الليل يمحوه النهار.. هل يطبق هذا المثل على الحوثيين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
اللبنانية هبة نصر نالت جائزة التميز المهني في الصحافة الأجنبية لعام 2023... ماذا قالت للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
اللبنانية هبة نصر نالت جائزة التميز المهني في الصحافة الأجنبية لعام 2023... ماذا قالت للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل قصف حزب الله اليوم الداخل الاسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل قصف حزب الله اليوم الداخل الاسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل من تسوية تعمل عليها واشنطن على الجبهة الاسرائيلية الشمالية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل من تسوية تعمل عليها واشنطن على الجبهة الاسرائيلية الشمالية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:36
تختار ملابس زوجها عند خروجه لمواعدة غيرها وهي تواعد 3 رجال آخرين...إليكم قصة هذا الثنائي الغريبة!
منوعات
07:36
تختار ملابس زوجها عند خروجه لمواعدة غيرها وهي تواعد 3 رجال آخرين...إليكم قصة هذا الثنائي الغريبة!
2
منوعات
13:53
امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!
منوعات
13:53
امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!
3
خبر عاجل
10:14
نتنياهو: لدينا اختلاف مع واشنطن على اليوم التالي بعد الحرب ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو
خبر عاجل
10:14
نتنياهو: لدينا اختلاف مع واشنطن على اليوم التالي بعد الحرب ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو
4
خبر عاجل
16:34
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة
خبر عاجل
16:34
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة
5
أخبار لبنان
07:42
مطار رفيق الحريري الدولي يغرق بالمياه... وتجمع لحبات البرد (صور وفيديوهات)
أخبار لبنان
07:42
مطار رفيق الحريري الدولي يغرق بالمياه... وتجمع لحبات البرد (صور وفيديوهات)
6
خبر عاجل
04:51
الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء
خبر عاجل
04:51
الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء
7
أخبار لبنان
11:36
المديرية العامة للطيران المدني أوضحت ما حصل اليوم في المطار: الامور عادت إلى طبيعتها
أخبار لبنان
11:36
المديرية العامة للطيران المدني أوضحت ما حصل اليوم في المطار: الامور عادت إلى طبيعتها
8
حال الطقس
23:59
كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟
حال الطقس
23:59
كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More