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جريمة قتل طفل بعمر الـ 8 أسابيع...من هما المشتبه بهما؟

منوعات
2023-12-13 | 06:05
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جريمة قتل طفل بعمر الـ 8 أسابيع...من هما المشتبه بهما؟
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جريمة قتل طفل بعمر الـ 8 أسابيع...من هما المشتبه بهما؟

جريمة قتل طفل بعمر الـ 8 أسابيع...من هما المشتبه بهما؟

تم القبض على شخصين للاشتباه في قتلهما طفلاً يبلغ من العمر ثمانية أسابيع، بحسب موقع "ذا صن".

وتوفي الطفل في المستشفى بعد استدعاء الشرطة إلى عنوان في بورن، في المملكة المتحدة في 31 تشرين الأول.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على شابة تبلغ من العمر 23 عامًا وشاب يبلغ من العمر 24 عامًا، للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل.

ومنذ ذلك الحين تم إطلاق سراحهما بكفالة، بينما تستمر التحقيقات.
 

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