جريمة قتل طفل بعمر الـ 8 أسابيع...من هما المشتبه بهما؟

الأمير هاري وميغان ماركل من "أكبر الفاشلين" للعام 2023... وهذه هي الأسباب!

الأمير هاري وميغان ماركل من "أكبر الفاشلين" للعام 2023... وهذه هي الأسباب!

هجرها أب طفليها قبل عيد الميلاد... لم تمنحه ما يكفي من الجنس!