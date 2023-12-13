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الأمير هاري وميغان ماركل من "أكبر الفاشلين" للعام 2023... وهذه هي الأسباب!
منوعات
2023-12-13 | 06:21
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الأمير هاري وميغان ماركل من "أكبر الفاشلين" للعام 2023... وهذه هي الأسباب!
الأمير هاري وميغان ماركل من "أكبر الفاشلين" للعام 2023... وهذه هي الأسباب!
تمت تسمية الأمير هاري وميغان ماركل على انهما من أكبر الفاشلين لهذا العام بحسب مجلة The Hollywood Reporter.
وبعد أن ونشرت المجلة احصائياتها لعام ، 2023 محتفلة بمن حققوا اهدافهم وأشارت الى الذين فشلوا في ذلك.
وكان من بين "الفاشلين" الـ11 دوق ودوقة ساسكس، اللذين تم اختيارهما بسبب "فيلمهما الوثائقي على Netflix، والسيرة الذاتية الخاصة بهما، واللذان عكسا تذمرا كبيرا، كذلك وقع الخيار بسبب البودكاست الخامل الخاص بهما".
وتوقف بث البودكاست الخاص بميغان Archetypes، عن SPOTIFY في حزيران الفائت بعد موسم واحد فقط .ووصف بيل سيمونز، رئيس قسم ابتكار وتسييل البودكاست في الشركة، الزوجين بأنهما "مغرورين" بعد انتهاء عقدهما المتعدد السنوات بقيمة 20 مليون دولار (15.9 مليون جنيه إسترليني).
وكانت معاملتهم من قبل صحيفة هوليوود ريبورتر بعيدة عن المبالغة، حيث ذكرت الصحيفة أن الزوجين "هربا من حياة الخدمة العامة الاحتفالية للاستفادة من مكانتهما المشهورة في الولايات المتحدة" - لكنهما فشلا في التألق، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
واعتبر الكتاب في "هوليوود ريبورتر" أن "العلامة التجارية لهاري وميغان تضخمت وتحولت إلى فقاعة منافقة تتوسل فقط لتفجيرها - وكان ساوث بارك هو الدبوس".
وفي اذار الفائت، سخر ساوث بارك من الزوجين بحلقة بعنوان "جولة الخصوصية حول العالم"، وانتقدهما لادعائهما أن تطفل وسائل الإعلام على حياتهما مكثف للغاية..ومن ثم بحثا عن الأضواء...وختمت المجلة: "ومع ذلك، فإن كل الازدراء والسخرية يفوق الاضطرار إلى حضور أكثر من 200 مناسبة رسمية للعائلة الملكية سنويًا، وهو ما يبدو جهنميًا".
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه المؤسسة الخيرية للزوجين، آرتشيويل، انخفاضًا في التبرعات بمقدار 11 مليون دولار (8.7 مليون جنيه إسترليني) في العام الفائت، مما أدى إلى إفلاسها بينما حصل رئيسها جيمس هولت على أجر ضخم بنسبة 280 في المائة.
وفي عام2021 قدم لهما مانح ثري مجهول الهوية مبلغ 10 ملايين دولار، ولكن لم تتكرر في عام 2022. واتى بعد ذلك عام مضطرب للزوجين حيث تصدرت مذكرات هاري اللاذعة Spare قوائم الكتب الأكثر مبيعاً..ولكن معدل شعبيتهما الشخصية انخفض.
وكانا موضوعاً للسخرية تتناوله البرامج التلفزيونية الشهيرة مثل South Park و Family guy...وتم انتقادهما حول قولهما إن مطاردة سيارة لهما في نيويورك كانت كارثية..وفقدا صفقة البودكاست المربحة مع Spotify.
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