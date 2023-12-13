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علاقة حبّ تجمع ضابطة مع سجين... مكالمات جنسية وتطوّر غير متوقع! (صور)

منوعات
2023-12-13 | 08:06
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علاقة حبّ تجمع ضابطة مع سجين... مكالمات جنسية وتطوّر غير متوقع! (صور)
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علاقة حبّ تجمع ضابطة مع سجين... مكالمات جنسية وتطوّر غير متوقع! (صور)

تفيد تقارير رسمية بأن ضابطة في سجن تبادلت مكالمات جنسية عبر الهاتف مع أحد السجناء، حتى أنها التقت بوالدته، وفقًا لما سُمع في المحكمة.
 
ووفق موقع "ذا صن"، قُدِّمت اتهامات ضد روث شميلو، البالغة من العمر 26 عامًا، بإقامة "علاقة غير لائقة" لمدة خمسة أشهر مع السجين الذي كان خلف القضبان في سجن في ويلز بإنجلترا، حيث كانت تعمل.
 
واعترفت روث أنها كانت "تمارس الجنس عبر الهاتف يومياً" مع السجين بعد أن قام بتمرير رقم هاتفه على ورقة صغيرة. وبدلاً من الإبلاغ عن وجود هاتف سري في زنزانته، اختارت الضابطة الشابة الاتصال به وبدء علاقة غرامية معه، بحسب المعلومات.
 
وأفاد المدعي العام ماثيو كوبي بأن الثنائي بدأ في إجراء "محادثات على طراز المراهقين"، وأرسل السجين رسالة نصية إلى روث في عيد ميلادها وصفها فيها بـ "الأميرة".
 
وأشار كوبي إلى أن روث قد قدمت "عدة اعترافات" للشرطة بعد اعتقالها، مضيفاً أن العلاقة السرية بدأت عندما كانا في سجن بارك، ولم يتم الكشف عنها إلا بعد نقل النزيل إلى سجن HMP Manchester وتسجيل مكالماته.
 
 

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