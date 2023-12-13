إيلون ماسك "ضيفا غامضا" في حفل رئيسة وزراء إيطاليا... فهل هناك علاقة بينهما؟

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لحضور حفل قادم، والذي سيشهد أيضًا حضور رجل الأعمال الشهير الملياردير إيلون ماسك.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن من المتوقع أن يشارك سوناك، الحليف للزعيمة اليمينية الإيطالية، في هذا الحدث الذي سيُقام من الخميس إلى الأحد.

وفي يوم الاثنين، قدم مهرجان "أتريجو" السنوي، الذي أسسته ميلوني في عام 1998 كحدث للشباب اليميني الإيطالي، نبذة عن أحد ضيوفها المميزين، حيث نُشِرَت صورة ظلية لشخص غامض.

ووفقًا لإعلان نُشِرَ على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء من قبل منظمي الحدث، يُفترض أن يكون الحاضر الغامض هو رئيس شركتي SpaceX وTesla، إيلون ماسك.

كما قامت ميلوني بدعوة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني للمشاركة في هذا الحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك يُعتبر قريبًا من ميلوني، مما أثار تساؤلات بين البعض حول إمكانية وجود علاقة غرامية بينهما.