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اغتصب شابة نائمة في القطار أمام الركاب ولاحق سيدتين إلى منزلهما...وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-12-13 | 08:58
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اغتصب شابة نائمة في القطار أمام الركاب ولاحق سيدتين إلى منزلهما...وهذه التفاصيل!
اغتصب شابة نائمة في القطار أمام الركاب ولاحق سيدتين إلى منزلهما...وهذه التفاصيل!
حكم بالسجن لمدة تسع سنوات على رجل اغتصب امرأة في مترو أمام ركاب آخرين، بما في ذلك طفل.
وقام رايان جونستون بتصرفات جنسية أمام امرأتين، قبل أن يغتصب الراكبة على متن قطار “بيكاديللي لاين” في حدث مروع في عام 2020.
وشوهد المجرم البالغ من العمر 37 عامًا وهو يقف خارج منزل بالقرب من أحد مداخل محطة قطار في لندن، وفق موقع
"ميرور"
.
وكان جونستون يمارس العادة السرية أثناء نظره من نافذة المنزل في ذلك الوقت، مما دفع السيدتين إلى الهروب خوفاً. وعندما اكتشفهما جونستون، صرخ وبدأ في مطاردتهما في الشارع إلى منزلهما.
وتمكنت الضحيتان من الدخول إلى المنزل في الوقت المناسب والاختباء تحت الدرج بينما كان المجرم يطرق الباب.
وبعد ثلاث ساعات من الحادث المروع، استقل جونستون قطار الأنفاق متجهاً نحو مطار "هيثرو". واقترب حينها من امرأة كانت نائمة، واعتدى عليها جنسياً.
وكان على متن القطار في ذلك الوقت سائح مع ابنه الصغير، وشاهدا الحادثة المروعة، فأبلغ الرجل الشرطة بالهجوم.
ولم يتم تسجيل الهجوم على كاميرات المراقبة. ويُذكر أن الشابة التي اغتصبها والتي كانت تبلغ من العمر 20 عاماً، فقدت الوعي في ذلك الوقت.
وتم القبض على المجرم السنة الفائتة، أثناء عملية سطو كان يقوم بها على أحد الفنادق.
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