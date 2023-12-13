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مأساة وفاة شخصية مشهورة في أميركا... خرج في موعد غرامي خلال عطلته وهنا وقعت الكارثة!

منوعات
2023-12-13 | 11:08
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مأساة وفاة شخصية مشهورة في أميركا... خرج في موعد غرامي خلال عطلته وهنا وقعت الكارثة!
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مأساة وفاة شخصية مشهورة في أميركا... خرج في موعد غرامي خلال عطلته وهنا وقعت الكارثة!

تم اختطاف الممثل الكوميدي والناشط الأميركي تو جير شيونغ، وطُعن مرات عدة من قبل مجموعة من الرجال، بعد أن خرج في موعد غرامي مع امرأة قابلها عبر الإنترنت أثناء إقامته في كولومبيا.
 
ووصل شيونغ، البالغ من العمر 50 عاما والّذي يعيش في ولاية مينيسوتا الأميركية، إلى مديلين في 29 تشرين الثاني، حيث كان يخطط لقضاء موسم العطلات مع عائلته.
 
وخلال تواجده في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، تواصل مع امرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكان يعتزم لقاءها في 10 كانون الأول.
 
ومع ذلك، تعرض لهجوم واختطاف من قبل مجموعة من الرجال في ذلك اليوم، في حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي، واتصل بصديق في كولومبيا وأخبره بأن الخاطفين يطالبون بمبلغ 2000 دولار نقدًا لإطلاق سراحه.
 
كما أخبر شيونغ صديقه، الذي قدم تقرير الشرطة، أنه "محتجز تحت تهديد السلاح"، وفقاً للمعلومات.
 
وأكدت السلطات المحلية أن المشتبه بهم قتلوا شيونغ قبل دفع المبلغ، وتم فتح تحقيق لتحديد سبب وفاته.
 
 

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